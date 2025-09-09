У Зеленського назвали дві країни, які здатні змусити Путіна закінчити війну

Головною перепоною для миру залишається небажання РФ завершити війну, тоді як Китай і США мають ключові інструменти впливу на ситуацію, вказує Подоляк.

https://glavred.net/war/u-zelenskogo-nazvali-dve-strany-kotorye-sposobny-zastavit-putina-zakonchit-voynu-10696460.html Посилання скопійоване

Які дві країни здатні змусити Путіна закінчити війну / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Подоляк:

Китай має важелі тиску, щоб змусити Кремль закінчити війну проти України

США мають повернутись до ролі модератора для тиску на Росію

Лише дві країни у світі можуть змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України. Про це у своєму Telegram повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Китай добре усвідомлює, що головною перепоною на шляху до миру в Україні є небажання Росії припиняти війну. Пекін міг би зупинити агресію одним рішенням, але йому вигідніше залишатися спостерігачем, адже його геополітичні суперники виснажуються, а залежність його союзників зростає — і все це без жодних прямих витрат.

відео дня

Він також наголосив, що США повинні знову взяти на себе роль модератора й змусити Кремль завершити війну. Інакше доведеться визнати, що світ поступово переорієнтовується в бік Сходу.

"Впевнений, пан Трамп ці ризики чітко усвідомлює. Ніхто не хоче увійти в історію як президент, за якого Америка поступилася лідерством. Значить, дипломатичний процес у конфігурації сильні США – активна Європа – вольова Україна за участі Китаю є неминучим…", - вказує він.

Подоляк підкреслив, що поки триває очікування нових переговорів, Україна активно готується та розгортає власне військове виробництво, отримує необхідне озброєння та працює над формуванням гарантій безпеки.

"Готові до миру. Але не до неадекватних "вимог" РФ…", - резюмує він.

/ Інфографіка: Главред

Скільки ще може тривати війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, у найближчі два-три місяці підписання мирної угоди не варто очікувати. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він зазначив, що ключовим фактором є ситуація на фронті, де для Росії наразі немає патової позиції.

Експерт пояснив: якби окупанти опинилися в умовах, коли неможливо рухатися ні вперед, ні назад, тоді ймовірність укладення угоди була б значно вищою.

"Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, масовані удари РФ по Україні ще раз засвідчили відсутність у російського диктатора Володимира Путіна будь-якого прагнення до завершення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підкреслив, що найближчим часом перспективи миру залишаються далекими, і до Різдва не варто очікувати суттєвих зрушень у врегулюванні війни Росії проти України.

При цьому Путін фактично перейшов до нового етапу війни. Символом цього стала атака на будівлю Кабінету Міністрів у центрі Києва під час однієї з найбільших за масштабом повітряних атак від початку вторгнення. Як зазначає The Times, упевненість кремлівського лідера помітно зросла після його візиту до Китаю, де він обговорював перспективи співпраці з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред