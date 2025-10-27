Рус
План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів: Зеленський розповів деталі

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2025, 13:49оновлено 27 жовтня, 16:18
252
Президент не вірить у те, що російський диктатор погодитися прийняти мирний план.
Зеленський, Путін
План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Що відомо:

  • Україна та партнери готують план припинення вогню
  • План може бути готовий за 7-10 днів
  • Путін може не погодитися підтримати будь-який мирний план

План припинення вогню в Україні буде готовий за 7-10 днів. Над ним працюватимуть Київ і "Коаліція рішучих". Це підтвердив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

Президент додав, що план має бути коротким. У ньому не буде вказано дуже багато деталей.

відео дня

"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що працюватимемо над цим протягом наступних тижня або десяти днів", - сказав президент.

Однак Зеленський не дуже вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін погодиться ухвалити цей чи будь-який інший мирний план.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже за ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії
