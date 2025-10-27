Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти: експерт пояснив, чому це реально

Ключові тези:
- Китай може несподівано піти на поступки Трампу щодо закупівлі російської нафт
- ЄС уже запровадив санкції проти китайських компаній, що працюють з російською нафтою
- Китай грає на роз'єднання США та Європи, тому здатен вести окрему гру з Трампом
Китай, попри свою зовнішню стабільність, здатен діяти несподівано - і саме це може зіграти на користь Дональда Трампа.
Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю для Главред, коментуючи ймовірність того, що США зможуть переконати Пекін відмовитися від закупівлі російської нафти.
Санкційний тиск уже почався
Євросоюз у рамках 19-го пакету санкцій вже запровадив обмеження проти чотирьох китайських компаній, дві з яких займаються переробкою російської нафти. США, за словами експерта, можуть приєднатися до європейських санкцій - якщо це не суперечитиме їхнім інтересам. І навпаки: Вашингтон очікує, що Європа підтримуватиме американські обмеження.
Гра Сі Цзіньпіна: між Вашингтоном і Москвою
Китайський лідер, як зазначає експерт, не зацікавлений у консолідації Заходу. Його стратегія - роз’єднання США та ЄС. Саме тому він може вести паралельні ігри: одну - з Трампом, іншу - з Путіним. І тут важливо, що Росія не має важелів впливу на Китай: санкції з боку РФ - неможливі.
"Китай може собі дозволити поступки Трампу - і на російському напрямку також", - заявив експерт.
Цей сценарій відкриває нову геополітичну перспективу, де економічний тиск на Росію може посилитися не лише з боку Заходу, а й через переорієнтацію китайських інтересів.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.
Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.
Нові санкції мають стратегічний характер і спрямовані на те, щоб посилити тиск на Кремль, обмеживши фінансові надходження від експорту нафти. За оцінкою Sky News, ці заходи є серйозним ударом по російській економіці та військовій машині, адже головна мета США — перекрити грошові потоки, які забезпечують агресію проти України.
