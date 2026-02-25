Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

Анна Ярославська
25 лютого 2026, 07:34
Президент США в щорічному зверненні згадав про вбиту українку та висловився з приводу війни.
Дональд Трамп
США активно працюють над припиненням війни, сказав Трамп / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Трамп виступив із щорічним зверненням до Конгресу
  • Президент США повідомив, що щомісяця у війні в Україні гине близько 25 тисяч солдатів
  • Під час промови Трамп згадав про українську біженку Ірину Заруцьку

Президент США Дональд Трамп виступив із щорічним зверненням до Конгресу і торкнувся теми війни між Росією та Україною, а також розповів історію української біженки Ірини Заруцької, яка загинула в Америці. Виступ глави Білого дому транслював телеканал NBC News.

За словами Трампа, його адміністрація активно займається питанням врегулювання війни між Росією та Україною. Зусилля спрямовані на припинення бойових дій та зменшення кількості жертв.

відео дня

Президент США знову заявив, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про війну в Україні:

Знімок екрана

Під час звернення президент США також згадав українську біженку Ірину Заруцьку, яка загинула в штаті Північна Кароліна в серпні 2025 року. Трагедія отримала широкий резонанс у США.

Трамп звинуватив демократів у потуранні злочинності.

За його словами, мати дівчини, Анна Заруцька, була присутня в залі. Трамп нагадав, що Ірина втекла з України через війну, але влітку 2025 року була смертельно поранена в поїзді чоловіком, якого раніше неодноразово затримували і відпускали без застави.

"Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втекла від жорстокої війни тільки для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, випущеним на свободу, щоб вбивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової дочки Ірини", — сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп у Конгресі згадав про вбивство українки Ірини Заруцької:

Знімок екрана

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Як писав Главред, ввечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу - її жорстоко зарізали в приміському поїзді South End в Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Чоловікові інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Браун має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є безхатьком. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх звинувачень, зокрема в тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю і погрозах, були зняті.

Тоді президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Ірини Заруцької та назвав підозрюваного "твариною, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України". Він також вимагав смертної кари для вбивці.

Сам Декарлос Браун зізнався в причинах нападу своїй сестрі. Він заявив, що дівчина "читала його думки".

Війна Росії та України - останні новини

Як писав Главред, Міністерство оборони України розробило план війни, який буде реалізовуватися паралельно з дипломатією. Згідно з цим планом, Україна повинна посилити оборону так, щоб змусити країну-агресора Росію до миру.

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США і Росії. Зокрема, Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес припустив, що президент США Дональд Трамп уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою.

Експерт назвав рік завершення війни

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки вгору, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", – пояснив експерт.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:19Світ
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:59Інтерв'ю
Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

07:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Останні новини

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:59

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

Гороскоп для Дів на березень 2026: спадщина, виплати та нові доходиВідео

Реклама
05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

Реклама
22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

22:37

Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

22:26

Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в сім'ї - що сталося

22:15

Молодь і родини з усієї країни: "Тінь" долучилась до Національного дня молитви за Україну в столиці

21:54

Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

21:49

"Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном

21:43

Гороскоп на завтра 26 лютого: Тельцям - похвала, Левам - компліменти

21:38

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинкуВідео

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

20:06

"Хай домовляється з Москвою", – Зеленський чітко відповів Орбану на шантажВідео

19:41

У Панамі знайшли таємничу гробницю: що приховує багатство давнього правителя

19:35

Одна проста звичка під час прання повільно "вбиває" одяг: у чому помилкаВідео

19:34

Щури "захопили" місто: жінка показала тривожну картину з вулиціВідео

Реклама
19:29

Не масштабний контрнаступ: розкрито причину відступу росіян на фронті

19:10

Коли війна закінчиться?Погляд

18:49

Паркування, перевезення та не тільки: що зміниться для водіїв з 1 березняВідео

18:40

Чи сумує кіт без господаря – ось, що робить кішка протягом дняВідео

18:37

Нюд, посунься: тренди манікюру на весну 2026 року

18:32

Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

18:30

"Нам стане дуже важко": розкрито тривожний сценарій продовження війни

18:03

В українській мові знайшли слово з трьома апострофами: що це за мовний феномен

18:02

Дівчина показала фото нової стрижки: ніхто не був готовий до такого результатуВідео

17:55

Рептилія розміром з п'ятиповерхівку: вчені вразили габаритами гігантської змії

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти