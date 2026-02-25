Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

Президент США в щорічному зверненні згадав про вбиту українку та висловився з приводу війни.

США активно працюють над припиненням війни, сказав Трамп / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп виступив із щорічним зверненням до Конгресу

Президент США повідомив, що щомісяця у війні в Україні гине близько 25 тисяч солдатів

Під час промови Трамп згадав про українську біженку Ірину Заруцьку

Президент США Дональд Трамп виступив із щорічним зверненням до Конгресу і торкнувся теми війни між Росією та Україною, а також розповів історію української біженки Ірини Заруцької, яка загинула в Америці. Виступ глави Білого дому транслював телеканал NBC News.

За словами Трампа, його адміністрація активно займається питанням врегулювання війни між Росією та Україною. Зусилля спрямовані на припинення бойових дій та зменшення кількості жертв.

Президент США знову заявив, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про війну в Україні:

Під час звернення президент США також згадав українську біженку Ірину Заруцьку, яка загинула в штаті Північна Кароліна в серпні 2025 року. Трагедія отримала широкий резонанс у США.

Трамп звинуватив демократів у потуранні злочинності.

За його словами, мати дівчини, Анна Заруцька, була присутня в залі. Трамп нагадав, що Ірина втекла з України через війну, але влітку 2025 року була смертельно поранена в поїзді чоловіком, якого раніше неодноразово затримували і відпускали без застави.

"Ніхто не забуде вираз обличчя Ірини, коли вона дивилася на свого нападника в останні секунди свого життя. Вона втекла від жорстокої війни тільки для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, випущеним на свободу, щоб вбивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової дочки Ірини", — сказав президент США.

Дивіться відео - Трамп у Конгресі згадав про вбивство українки Ірини Заруцької:

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Як писав Главред, ввечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу - її жорстоко зарізали в приміському поїзді South End в Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Чоловікові інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Браун має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є безхатьком. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх звинувачень, зокрема в тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю і погрозах, були зняті.

Тоді президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Ірини Заруцької та назвав підозрюваного "твариною, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України". Він також вимагав смертної кари для вбивці.

Сам Декарлос Браун зізнався в причинах нападу своїй сестрі. Він заявив, що дівчина "читала його думки".

Війна Росії та України - останні новини

Як писав Главред, Міністерство оборони України розробило план війни, який буде реалізовуватися паралельно з дипломатією. Згідно з цим планом, Україна повинна посилити оборону так, щоб змусити країну-агресора Росію до миру.

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп розраховує домогтися мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня - дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Однак, поки що ніщо не вказує на готовність диктатора Володимира Путіна погодитися на умови, відмінні від його максимальних вимог.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США і Росії. Зокрема, Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес припустив, що президент США Дональд Трамп уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою.

Експерт назвав рік завершення війни

Завершення активних бойових дій у 2026 році на прийнятних для України умовах малоймовірне. Справедливе завершення війни можливе не раніше, ніж через два роки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Таких передумов немає. Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, складаємо лапки вгору, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни", – пояснив експерт.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

