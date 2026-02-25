Рус
США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

Віталій Кірсанов
25 лютого 2026, 09:05
Вашингтон закликав українську сторону уникати дій, які можуть завдати шкоди економічним інтересам США.
США оголосили Україні демарш
США оголосили Україні демарш / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Наприкінці листопада 2025 року українські дрони атакували порт Новоросійська
  • Демарш відбувся на тлі четвертої річниці вторгнення РФ

Адміністрація Дональда Трампа оголосила Україні демарш через удари по російському чорноморському порту в Новоросійську. Вони нібито порушують американські економічні інтереси. Про це під час брифінгу повідомила посол України в США Ольга Стефанишина, передає CNN.

За її словами, в Державному департаменті США вказали, що удари по Новоросійську, завдані в кінці 2025 року, зачепили американські інвестиційні інтереси, пов'язані з поставками нафти через Казахстан.

відео дня

Стефанишина зазначила, що Вашингтон закликав українську сторону уникати дій, які можуть завдати шкоди економічним інтересам США. При цьому, за її уточненням, мова не йшла про повну заборону атак на російські військові або енергетичні об'єкти.

"Ми взяли цей сигнал до відома", - підкреслила дипломат.

Наслідки удару для Казахстану та американського бізнесу

Наприкінці листопада українські безпілотники атакували порт Новоросійська. В результаті були пошкоджені елементи інфраструктури, включаючи ключовий трубопровід, по якому казахстанська нафта транспортується до Чорного моря.

Основним акціонером Каспійського трубопровідного консорціуму є Chevron. Після атаки обсяги експорту казахстанської нафти істотно скоротилися, що відбилося на інтересах американських інвесторів.

Посол також звернула увагу, що в зверненні Держдепартаменту підкреслювалося: в даний час у США є значні економічні інтереси в Казахстані, тоді як в Україні вони істотно менші.

"Мені шкода, що за 35 років незалежності Україна не змогла створити порівнянний рівень економічної взаємодії", - заявила вона.

Демарш відбувся на тлі четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Переговорні зусилля за посередництва США поки не привели до істотних результатів, а бойові дії тривають, зазначає CNN.

Стефанишина також висловила думку, що на початку війни тиск на Москву був недостатнім. Вона закликала Конгрес США прискорити прийняття законопроекту про посилення санкцій проти Росії, підкресливши, що зволікання в Москві сприймають як сигнал слабкості.

Чому Україна повинна продовжувати бити по Новоросійську - думка експерта

Як писав Главред, Україна має потенціал позбавити Росію можливості експортувати нафту і газ, а значить - фінансувати свою військову машину. Однак цей ефект не буде миттєвим, результат можна отримати лише завдяки поступовому накопиченню ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець з міжнародної енергетичної політики Михайло Гончар.

"Це не означає, що потрібно тотально рознести Новоросійськ, Усть-Лугу або Приморськ. Регулярні прицільні удари призведуть до того, що танкери для завантаження нафтою просто перестануть приходити до Росії, тому що ніхто не захоче ризикувати. А ті перевізники, які захочуть ризикувати, вимагатимуть шалених страховок, шалених ставок фрахту. І за таких ставок експорт втратить свій бізнес-сенс", - зазначив він.

Атаки на порт у Новоросійську

Як повідомляв Главред, у листопаді 2025 року стало відомо про атаку на порт Новоросійська. Після атаки Казахстан засудив Україну. Астана вимагала припинити удари по нібито "цивільному об'єкту, діяльність якого захищена нормами міжнародного права". У МЗС України відповіли на цей протест, підкресливши, що дії України спрямовані не проти Казахстану, а на відсіч повномасштабній російській агресії.

У грудні 2025 року стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська. Це перший зафіксований в історії випадок удару дронами по підводному човні.

Згідно з даними Служби безпеки, субмарина отримала критичні пошкодження і , фактично, виведена з ладу. Також там уточнили, що на борту об'єкта перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Інші новини:

Про особу: Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина - українська громадська та політична діячка, експертка у сфері захисту прав пацієнтів, антикорупційна активістка. Народна депутатка Верховної Ради України IX скликання від партії "Голос", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Чорне море Чорноморський флот Новоросійськ чорноморський флот РФ Ольга Стефанішина Удари вглиб РФ
