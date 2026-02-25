"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

Valeriya Force сподівається на силу соціальних мереж і просить усіх, хто може володіти будь-якою інформацією про її родича, зв'язатися з нею.

У Valeriya Force зник безвісти дядько-військовий / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriya.force

27 січня родина отримала повідомлення з військової частини

Артистка подякувала всім за підтримку

Українська виконавиця Valeriya Force, учасниця шоу "Х-фактор" і Національного відбору на "Євробачення-2026", повідомила про важку втрату в родині. Її дядько, який служить у ЗСУ, зник безвісти на фронті.

Про те, що сталося, артистка розповіла у відеозверненні в Instagram.

За її словами, 27 січня родина отримала повідомлення з військової частини про те, що її дядько, Симуляк Володимир Петрович, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, зник під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку - в районі Покровська.

"Вони вирушили на завдання, і він не повернувся... Дядько не повернувся", - зі сльозами сказала співачка.

Пізніше, після перевірки, військового офіційно внесли до списку зниклих безвісти.

Valeriya Force підкреслила, що сподівається на силу соціальних мереж і просить всіх, хто може володіти будь-якою інформацією про її родича, зв'язатися з нею.

На завершення артистка подякувала всім за підтримку і закликала берегти українських захисників.

Про особу: Valeriya Force Valeriya Force (справжнє ім'я - Валерія Симулик) - українська співачка і автор пісень, яка отримала широку популярність у 2026 році як фіналістка українського Національного відбору на "Євробачення". Валерія народилася в Харкові. Вперше заявила про себе в 2014 році, ставши півфіналісткою 5-го сезону шоу "Х-Фактор" у віці 14 років. Після довгої перерви в кар'єрі і переїзду в США вона повернулася на сцену під новим псевдонімом. На Національному відборі вона представила пісню "Open Our Hearts", у створенні якої брали участь володар "Греммі" саундпродюсер Вінні Вендітто і співачка Джамала. У лютому 2026 року стало відомо, що дядько співачки, який захищав Україну, зник безвісти в Донецькій області.

