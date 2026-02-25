"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

Коротко:
- 27 січня родина отримала повідомлення з військової частини
- Артистка подякувала всім за підтримку
Українська виконавиця Valeriya Force, учасниця шоу "Х-фактор" і Національного відбору на "Євробачення-2026", повідомила про важку втрату в родині. Її дядько, який служить у ЗСУ, зник безвісти на фронті.
Про те, що сталося, артистка розповіла у відеозверненні в Instagram.
За її словами, 27 січня родина отримала повідомлення з військової частини про те, що її дядько, Симуляк Володимир Петрович, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, зник під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку - в районі Покровська.
"Вони вирушили на завдання, і він не повернувся... Дядько не повернувся", - зі сльозами сказала співачка.
Пізніше, після перевірки, військового офіційно внесли до списку зниклих безвісти.
Valeriya Force підкреслила, що сподівається на силу соціальних мереж і просить всіх, хто може володіти будь-якою інформацією про її родича, зв'язатися з нею.
На завершення артистка подякувала всім за підтримку і закликала берегти українських захисників.
Про особу: Valeriya Force
Valeriya Force (справжнє ім'я - Валерія Симулик) - українська співачка і автор пісень, яка отримала широку популярність у 2026 році як фіналістка українського Національного відбору на "Євробачення".
Валерія народилася в Харкові. Вперше заявила про себе в 2014 році, ставши півфіналісткою 5-го сезону шоу "Х-Фактор" у віці 14 років. Після довгої перерви в кар'єрі і переїзду в США вона повернулася на сцену під новим псевдонімом.
На Національному відборі вона представила пісню "Open Our Hearts", у створенні якої брали участь володар "Греммі" саундпродюсер Вінні Вендітто і співачка Джамала.
У лютому 2026 року стало відомо, що дядько співачки, який захищав Україну, зник безвісти в Донецькій області.
