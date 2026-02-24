Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Коротко:
- На Дніпропетровщині 25 лютого вводять обмеження електроенергії
- Для абонентів ДТЕК і ЦЕК запроваджені різні черги відключень
- Для Павлограда діють окремі спеціальні черги відключень
У середу, 25 лютого, на Дніпропетровщині, як і у більшості регіонів України, "Укренерго" запроваджує обмеження споживання електроенергії.Відключення триватимуть протягом доби, а їхній час і обсяги можуть змінюватися.
За даними Yasno, у четвер світло для всіх черг вимикатимуть від 2 до 4 разів на день.
Графіки відключень для абонентів ДТЕК
Черга 1.1 01:30 - 05:00, 06:00 - 07:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
Черга 1.2 01:30 - 05:00, 06:00 - 08:30, 12:00 - 15:30, 22:30 - 24:00
Черга 2.1 00:30 - 05:00, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
Черга 2.2 00:30 - 01:30, 07:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
Черга 3.1 08:00 - 12:00, 15:00 - 19:00
Черга 3.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30
Черга 4.1 05:00 - 09:30, 11:00 - 12:00, 15:30 - 22:00
Черга 4.2 05:00 - 11:00, 15:30 - 22:30
Черга 5.1 08:00 - 12:00, 19:00 - 24:00
Черга 5.2 00:00 - 00:30, 08:30 - 12:00, 19:00 - 24:00
Черга 6.1 00:00 - 00:30, 09:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
Черга 6.2 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
Щоб дізнатися точний графік за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою пошуку на сайті ДТЕК.
Графіки відключень для абонентів ЦЕК
Черга 1.1 03:30 - 08:30, 15:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
Черга 1.2 03:30 - 08:30, 15:30 - 19:00, 22:00 - 24:00
Черга 2.1 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
Черга 2.2 06:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
Черга 3.1 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00
Черга 3.2 08:00 - 12:00, 15:30 - 22:00
Черга 4.1 06:00 - 11:00, 15:30 - 22:00
Черга 4.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
Черга 5.1 00:00 - 05:00, 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:00
Черга 5.2 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
Черга 6.1 00:00 - 03:30, 08:30 - 15:30
Черга 6.2 00:00 - 03:30, 12:00 - 15:30, 19:00 - 22:00
Графік для Павлограда
Для мешканців Павлограда, які тимчасово підпадають під інший графік, передбачені окремі черги відключень.
1 черга: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00.
2 черга: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.
Розташування "Пунктів незламності"
На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці області можуть отримати необхідну допомогу та актуальні новини. Адреси пунктів та графік їх роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.
Як писав Главред, поки в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак, країна-окупант готує новий удар по нашій енергетиці. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури спостерігається тенденція до поліпшення ситуації з електропостачанням.
Нагадаємо, що ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. У місті продовжують цілодобово працювати Пункти незламності. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Крім того, Словаччина офіційно зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні. Заборона поставок діятиме до того часу, поки Україна не відновить поставки нафти до Словаччини по нафтопроводу "Дружба". Про це цинічно заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Про джерело: Yasno
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
