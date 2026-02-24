Рус
У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

Олексій Тесля
24 лютого 2026, 23:43
Час відсутності світла може відрізнятися навіть у межах одного району, повідомили в ДТЕК.
Відключення світла
У Києві заплановані нові відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Вводять тимчасові обмеження на подачу електроенергії в Києві
  • У Київській області відключення відбуватимуться за раніше встановленими чергами

У Києві знову вводять тимчасові обмеження на подачу електроенергії в середу, 25 лютого.

Цього дня діятимуть оновлені графіки, повідомила компанія ДТЕК на своїй офіційній сторінці у Facebook.

відео дня

Цього разу звичного розподілу за підгрупами не передбачено: для кожного будинку та адреси сформовано індивідуальний графік відключень. Це означає, що час відсутності світла може відрізнятися навіть у межах одного району.

скріншот
/ ДТЕК

Містянам радять заздалегідь перевірити інформацію за своєю адресою через офіційні ресурси компанії — в Telegram, Viber або на сайті постачальника електроенергії.

Водночас у Київській області 25 лютого відключення відбуватимуться за раніше встановленими чергами, без змін у порядку їх застосування.

скріншот
/ alerts.org.ua

Як зміняться графіки відключень після ударів РФ: прогноз нардепа

Значну частину ракет, випущених Росією по українській енергетичній інфраструктурі, вдалося перехопити силам протиповітряної оборони, тому противнику не вдалося досягти запланованих масштабних руйнувань. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

Він уточнив, що в Київській області зафіксовані лише обмежені пошкодження одного з об'єктів теплової генерації.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення світла електроенергія
