Росія атакувала Україну роєм дронів: є займання, руйнування і постраждалі

Протиповітряна оборона відбивала російську атаку, але без пошкоджень та постраждалих не обійшлося.

Рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com, ДСНС Дніпропетровщини

Головне:

Росіяни вночі атакували Україну понад сотнею повітряних цілей

Внаслідок атаки зафіксовано влучання

У Кривому Розі та Дніпрі є постраждалі

У ніч на 10 січня країна-агресорка Росія атакувала північ, південь та схід України дронами і балістичною ракетою. Внаслідок атаки відомо про влучання на 15 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. З 18:00 9 січня до 8:30 10 січня ворог запустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" та 121 ударний БПЛА типу Shahed, Гербера та інші.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних Силах також наголосили, що російська атака досі триває, в повітряному просторі фіксують декілька дронів.

Статистика збиття повітряних цілей РФ 10 січня / фото: t.me/kpszsu

Що відомо про наслідки російських ударів

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про атаку на Кривий Ріг та Дніпро цієї ночі. Під час масованого удару по області сили ППО збили 27 безпілотників. Наслідки атаки фіксують на кількох локаціях.

Зокрема, у Кривому Розі та районі виникли пожежі та понівечена інфраструктура. Також сталися відключення світла. Є і постраждалі: 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Крім цього у Самарівському районі пошкоджений приватний будинок, а в Дніпрі - інфраструктура.

"В обласному центрі та районі перебої з електропостачанням. Крім того, виникло займання в гаражному кооперативі. 2 гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Постраждав 34-річний чоловік. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт", - написав Ганжа.

У ДСНС України додали, що Росія завдала нових ударів по енергетиці та цивільних об’єктах Дніпропетровщини. Роботи з ліквідації наслідків ще тривають. Від ДСНС залучено 43 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

РФ може наростити масштаб атак на Україну - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Про це свідчить статистика. Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ масово атакували російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня. У столиці працювали сили ППО. Ворожі БПЛА заходили на столицю з півночі.

Напередодні Росія здійснила черговий обстріл цивільних кораблів у порту Одеської області. Під час руху до порту Чорноморськ 9 січня ударний дрон РФ влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору.

У ніч на 9 січня російські окупанти, за даними Володимира Зеленського, завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами була критична інфраструктура та житлові будинки.

