"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

Руслан Іваненко
24 лютого 2026, 23:51оновлено 25 лютого, 01:01
УАФ ризикує опинитися під тиском можливих компенсацій і втратити кошти розвитку від УЄФА та ФІФА.
  • Чутки про позов Мудрика проти УАФ
  • Йдеться про можливий допінг у збірній
  • Офіційного підтвердження немає

У медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайло Мудрик проти Українська асоціація футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Реакція Ігоря Циганика

Свою позицію щодо цих повідомлень висловив відомий ведучий та коментатор Ігор Циганик в ефірі власного YouTube-каналу.

"Я дуже сподіваюся на те, що це вкид, тому що якщо ні і Мудрик подав позов проти УАФ, я вважаю, що це може бути найбільша афера в історії українського футболу. Коли ти розумієш, що Мудрик подає на УАФ для того, щоб відсудити гроші, що мають піти на український футбол, а потім ще Челсі може подати…".

Можливі фінансові наслідки для УАФ

За словами блогера, у разі розвитку такого сценарію асоціація може опинитися у складному фінансовому становищі. Він припустив, що кошти, які надходитимуть на розвиток футболу від УЄФА та ФІФА, потенційно можуть бути спрямовані на покриття судових виплат.

"Я вам хочу сказати, тоді в мене буде дуже велике питання до керівництва УАФ і можна буде вважати це відвертим злодійським вчинком. Я не хочу в це вірити. Я поки не маю такої інформації. Але наскільки я розумію, що це може статися. Я би хотів почути якісь коментарі з цього приводу керівництва УАФ".

Про персону: Ігор Циганик

Ігор Степанович Циганик — відомий український спортивний журналіст, коментатор і телеведучий. Народився 21 квітня 1980 року у Львові. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Циганик довгі роки працював спортивним кореспондентом, коментатором та ведучим. З березня 2011 року він був ведучим програми "ПроФутбол" на телеканалі 2+2. Коментував матчі на великих турнірах, включно з Євро та чемпіонатами світу.

Працює телеведучим ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" на телеканалі 1+1. wikipedia

новини футболу УАФ Михайло Мудрик Ігор Циганик
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

