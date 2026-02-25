Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

США запровадили санкції проти росіян за звинуваченням у торгівлі хакерськими інструментами.

США запровадили новий пакет санкцій проти росіян та їхніх компаній / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Хто потрапив до санкційного списку США

У чому підозрюють фігурантів

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну США, до санкційного переліку включили кількох громадян Росії: Сергія Зеленюка, Олега Кучерова і Марину Васанович, а також громадянина Узбекистану Азізжона Мамашоєва.

У Сполучених Штатах Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажу щонайменше восьми кіберінструментів, які належали уряду США і були викрадені з американської компанії, після чого їх реалізовували без належного дозволу.

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти компаній Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстрованих в ОАЕ, а також проти російської компанії MATRIX LLC.

За даними відомства, зазначені особи займаються купівлею, продажем і обігом нерозкритих вразливостей програмного забезпечення - так званих експлойтів нульового дня, які можуть застосовуватися для кібератак, викрадення інформації та створення програм-вимагачів.

Обмежувальні заходи були введені на підставі закону CAATSA, що передбачає санкції у зв'язку з порушеннями в сфері інтелектуальної власності, а також через діяльність, пов'язану з кіберзагрозами.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, Україна запровадила чергові санкції проти компаній, що поставляють критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора.

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити ще на один рік режим надзвичайного стану, в рамках якого діє низка санкцій проти Росії.

Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Експерт назвав сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що процес затримання російських танкерів з "тіньового флоту" може стати кінцем російському експорту нафти.

Якби до цього процесу підключилися ще й європейці, то настав би кінець не тільки експорту, а й кінець Росії.

Експерт зазначив також, що весь експорт нафти РФ фактично йде через два моря – Балтійське та Чорне.

"І якби європейці затримували на 30 днів ці судна (наприклад, для перевірки відповідності екологічним нормам), то це взагалі було б чудово", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

