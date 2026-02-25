Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

Анна Ярославська
25 лютого 2026, 06:56
США запровадили санкції проти росіян за звинуваченням у торгівлі хакерськими інструментами.
Трамп, Путін, санкції
США запровадили новий пакет санкцій проти росіян та їхніх компаній / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Хто потрапив до санкційного списку США
  • У чому підозрюють фігурантів

Міністерство фінансів США розширило список санкцій проти Росії, включивши до нього чотирьох фізичних осіб і три організації, які пов'язують з кіберзлочинами.

Як повідомляє пресслужба Мінфіну США, до санкційного переліку включили кількох громадян Росії: Сергія Зеленюка, Олега Кучерова і Марину Васанович, а також громадянина Узбекистану Азізжона Мамашоєва.

відео дня

У Сполучених Штатах Зеленюка підозрюють у придбанні та подальшому перепродажу щонайменше восьми кіберінструментів, які належали уряду США і були викрадені з американської компанії, після чого їх реалізовували без належного дозволу.

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти компаній Advance Security Solutions і Special Technology Services LLC FZ, зареєстрованих в ОАЕ, а також проти російської компанії MATRIX LLC.

За даними відомства, зазначені особи займаються купівлею, продажем і обігом нерозкритих вразливостей програмного забезпечення - так званих експлойтів нульового дня, які можуть застосовуватися для кібератак, викрадення інформації та створення програм-вимагачів.

Обмежувальні заходи були введені на підставі закону CAATSA, що передбачає санкції у зв'язку з порушеннями в сфері інтелектуальної власності, а також через діяльність, пов'язану з кіберзагрозами.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, Україна запровадила чергові санкції проти компаній, що поставляють критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора.

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити ще на один рік режим надзвичайного стану, в рамках якого діє низка санкцій проти Росії.

Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Експерт назвав сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що процес затримання російських танкерів з "тіньового флоту" може стати кінцем російському експорту нафти.

Якби до цього процесу підключилися ще й європейці, то настав би кінець не тільки експорту, а й кінець Росії.

Експерт зазначив також, що весь експорт нафти РФ фактично йде через два моря – Балтійське та Чорне.

"І якби європейці затримували на 30 днів ці судна (наприклад, для перевірки відповідності екологічним нормам), то це взагалі було б чудово", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини США санкції США санкції проти Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:19Світ
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:59Інтерв'ю
Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

07:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Останні новини

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:59

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

Гороскоп для Дів на березень 2026: спадщина, виплати та нові доходиВідео

Реклама
05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

Реклама
22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

22:37

Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

22:26

Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в сім'ї - що сталося

22:15

Молодь і родини з усієї країни: "Тінь" долучилась до Національного дня молитви за Україну в столиці

21:54

Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

21:49

"Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном

21:43

Гороскоп на завтра 26 лютого: Тельцям - похвала, Левам - компліменти

21:38

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинкуВідео

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

20:06

"Хай домовляється з Москвою", – Зеленський чітко відповів Орбану на шантажВідео

19:41

У Панамі знайшли таємничу гробницю: що приховує багатство давнього правителя

19:35

Одна проста звичка під час прання повільно "вбиває" одяг: у чому помилкаВідео

19:34

Щури "захопили" місто: жінка показала тривожну картину з вулиціВідео

Реклама
19:29

Не масштабний контрнаступ: розкрито причину відступу росіян на фронті

19:10

Коли війна закінчиться?Погляд

18:49

Паркування, перевезення та не тільки: що зміниться для водіїв з 1 березняВідео

18:40

Чи сумує кіт без господаря – ось, що робить кішка протягом дняВідео

18:37

Нюд, посунься: тренди манікюру на весну 2026 року

18:32

Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

18:30

"Нам стане дуже важко": розкрито тривожний сценарій продовження війни

18:03

В українській мові знайшли слово з трьома апострофами: що це за мовний феномен

18:02

Дівчина показала фото нової стрижки: ніхто не був готовий до такого результатуВідео

17:55

Рептилія розміром з п'ятиповерхівку: вчені вразили габаритами гігантської змії

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти