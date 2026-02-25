Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

Синоптики розповіли, чи готуватися українцям до погодних аномалій у березні.

Синоптики сказали, де в Україні в березні буде тепліше, ніж зазвичай / Фото: УНІАН

Головне:

Погода в березні очікується в межах кліматичної норми

Середня місячна температура очікується на рівні +1...+7°C

У деяких областях буде тепліше норми

Погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60-98 мм — це також в межах норми (80-100%).

В Укргідрометцентрі повідомили, що в перший місяць весни середня місячна температура становить від 0° до 6° морозу. В Одеській області, в Криму та в Закарпатті місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. У Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями було навіть 37,2 — 39,0° морозу.

Абсолютний максимум — 12,3-21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях і Криму місцями +23,0 — 24,4°.

Перехід середньої добової температури повітря через 0° у бік підвищення відбувається в Одеській області, Криму та Закарпатті місцями в першій декаді. На решті території — у другій та третій декаді лютого (у західних, північних, центральних і східних областях локально в першій декаді березня).

Середня місячна кількість опадів становить 22 — 49 мм. У Карпатах, Закарпатті, в горах Криму 53 — 89 мм.

Яка буде погода в Одесі в березні 2026

Як писав Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною.

У першій декаді березня в Одесі буде досить тепло. Вдень температура повітря складе +5°C...+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла.

У другій декаді місяця (11-20 березня) денні температурні показники будуть стабільно триматися в діапазоні +5...+9°C. Вночі синоптики прогнозують досить холодну погоду.

Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим і сонячним. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6°C…+8°C. Вночі повітря все ще залишатиметься прохолодним. Температура повітря становитиме 0°C…+3°C.

