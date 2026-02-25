"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

Іспанія виступила проти участі України на Євробаченні-2026.

Іспанія незадоволена участю України на Євробаченні-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Іспанія збунтувалася проти участі України та Ізраїлю на Євробаченні

Як вони пояснюють своє рішення

Іспанський суспільний мовник RTVE вчора, 24 лютого, в річницю повномасштабної війни в Україні, офіційно заявив про те, що Україна, як і Ізраїль, не повинна брати участь у Євробаченні-2026, адже перебуває в "стані конфлікту".

Як стало відомо, президент RTVE Хосе Пабло Лопес під час виступу в парламенті наголосив на необхідності "раз і назавжди розпочати серйозні дебати" щодо змін у правилах Європейського мовного союзу.

"Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейського мовного союзу (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення", – сказав президент RTVE.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Варто зазначити, що Іспанія не братиме участі в Євробаченні-2026 через допуск Ізраїлю до конкурсу.

LELEKA перемогла в Нацвідборі / фото: instagram.com, LELEKA

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

