"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

Коротко:
- Іспанія збунтувалася проти участі України та Ізраїлю на Євробаченні
- Як вони пояснюють своє рішення
Іспанський суспільний мовник RTVE вчора, 24 лютого, в річницю повномасштабної війни в Україні, офіційно заявив про те, що Україна, як і Ізраїль, не повинна брати участь у Євробаченні-2026, адже перебуває в "стані конфлікту".
Як стало відомо, президент RTVE Хосе Пабло Лопес під час виступу в парламенті наголосив на необхідності "раз і назавжди розпочати серйозні дебати" щодо змін у правилах Європейського мовного союзу.
"Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейського мовного союзу (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення", – сказав президент RTVE.
Варто зазначити, що Іспанія не братиме участі в Євробаченні-2026 через допуск Ізраїлю до конкурсу.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
