"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

Еліна Чигис
25 лютого 2026, 11:35
Іспанія виступила проти участі України на Євробаченні-2026.
Євробачення-2026
Іспанія незадоволена участю України на Євробаченні-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Коротко:

  • Іспанія збунтувалася проти участі України та Ізраїлю на Євробаченні
  • Як вони пояснюють своє рішення

Іспанський суспільний мовник RTVE вчора, 24 лютого, в річницю повномасштабної війни в Україні, офіційно заявив про те, що Україна, як і Ізраїль, не повинна брати участь у Євробаченні-2026, адже перебуває в "стані конфлікту".

Як стало відомо, президент RTVE Хосе Пабло Лопес під час виступу в парламенті наголосив на необхідності "раз і назавжди розпочати серйозні дебати" щодо змін у правилах Європейського мовного союзу.

"Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейського мовного союзу (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення", – сказав президент RTVE.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026
LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Варто зазначити, що Іспанія не братиме участі в Євробаченні-2026 через допуск Ізраїлю до конкурсу.

LELEKA перемогла в Нацвідборі
LELEKA перемогла в Нацвідборі / фото: instagram.com, LELEKA
Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, відома співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко увійшла до складу журі німецького національного відбору Eurovision Song Contest. У Німеччині відбір пройде в два етапи: спочатку 28 лютого 20 експертів з 20 країн-учасниць визначать трьох фіналістів, а на другому етапі глядачі оберуть переможця, який поїде на Євробачення до Відня.

А також дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна поділилася з шанувальниками сумною новиною. Сніжана розповіла, що померла її рідна 91-річна бабуся Галина і опублікувала фотографію з нею.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

