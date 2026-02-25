На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

З 25 лютого в область повернуться морози. Водіям і пішоходам радять бути обережними на дорогах.

Якою буде погода наприкінці лютого на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

На Житомирщину повертаються морози

25 лютого очікується сніг та ожеледиця

Сибірський антициклон принесе стабільний холод

На Житомирщині найближчими днями очікується різка зміна погодних умов. Початок тижня минув під впливом теплого атлантичного повітря, що приносить дощі, туман та ожеледицю, однак уже з 25 лютого в область повернеться холодне повітря та морози.

Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

За словами синоптикині, нинішня нестійкість погоди є типовою для перехідного періоду між зимою та весною, коли теплі та холодні повітряні маси змагаються за вплив.

Водночас вона зазначила, що у регіоні оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище І рівня. Ткачук наголосила:

"Протягом доби 25–26 лютого у Житомирській області на дорогах очікується ожеледиця. Водіям і пішоходам потрібно бути обережними".

Похолодання з 25 лютого

За словами синоптикині, уже 25 лютого через область пройде холодний атмосферний фронт. Він принесе мокрий сніг, посилення вітру та зниження температури.

Ткачук повідомила, що температура повітря знизиться до слабких морозів, очікується посилення ожеледиці.

Упродовж доби 25 лютого на Житомирщині зберігатиметься хмарна погода. Уночі місцями випадатиме невеликий мокрий сніг або сніг, а вдень очікується невеликий сніг. На дорогах триматиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західним, із швидкістю 3–8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Сибірський антициклон: стабілізація та морози

З 26 лютого погода стане спокійнішою, але холоднішою. На територію України пошириться виступ сибірського антициклону.

Синоптикиня пояснила: "Погода набуде більш стабільного характеру: вітер послабшає, опади припиняться. У нічні години морози дещо посиляться".

Прогноз на 26 лютого

26 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західним, 3–8 метрів за секунду. Температура вночі знизиться до -3…-8°, а вдень становитиме від -3 до +2°.

Прогноз на 27–28 лютого

27 та 28 лютого на території області опадів не очікується. Уночі температура повітря зберігатиметься в межах -3…-8°. Удень 27 лютого повітря прогріється до -1…+4°, а 28 лютого - до +1…+6°.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 лютого в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у сезон підвищених паводкових ризиків. Через глибоке промерзання ґрунту, рекордні запаси снігу та затримку кліматичної весни країна може зіткнутися з масштабним водопіллям.

Напередодні стало відомо, що північний циклон "Аліна" принесе в Одеську область помірні дощі з мокрим снігом. Можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця.

