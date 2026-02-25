Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

Дар'я Пшеничник
25 лютого 2026, 11:24
З 25 лютого в область повернуться морози. Водіям і пішоходам радять бути обережними на дорогах.
На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки
Якою буде погода наприкінці лютого на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • На Житомирщину повертаються морози
  • 25 лютого очікується сніг та ожеледиця
  • Сибірський антициклон принесе стабільний холод

відео дня

На Житомирщині найближчими днями очікується різка зміна погодних умов. Початок тижня минув під впливом теплого атлантичного повітря, що приносить дощі, туман та ожеледицю, однак уже з 25 лютого в область повернеться холодне повітря та морози.

Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

За словами синоптикині, нинішня нестійкість погоди є типовою для перехідного періоду між зимою та весною, коли теплі та холодні повітряні маси змагаються за вплив.

Водночас вона зазначила, що у регіоні оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище І рівня. Ткачук наголосила:

"Протягом доби 25–26 лютого у Житомирській області на дорогах очікується ожеледиця. Водіям і пішоходам потрібно бути обережними".

Похолодання з 25 лютого

За словами синоптикині, уже 25 лютого через область пройде холодний атмосферний фронт. Він принесе мокрий сніг, посилення вітру та зниження температури.

Ткачук повідомила, що температура повітря знизиться до слабких морозів, очікується посилення ожеледиці.

Упродовж доби 25 лютого на Житомирщині зберігатиметься хмарна погода. Уночі місцями випадатиме невеликий мокрий сніг або сніг, а вдень очікується невеликий сніг. На дорогах триматиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західним, із швидкістю 3–8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Сибірський антициклон: стабілізація та морози

З 26 лютого погода стане спокійнішою, але холоднішою. На територію України пошириться виступ сибірського антициклону.

Синоптикиня пояснила: "Погода набуде більш стабільного характеру: вітер послабшає, опади припиняться. У нічні години морози дещо посиляться".

Прогноз на 26 лютого

26 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер буде північно-західним, 3–8 метрів за секунду. Температура вночі знизиться до -3…-8°, а вдень становитиме від -3 до +2°.

Прогноз на 27–28 лютого

27 та 28 лютого на території області опадів не очікується. Уночі температура повітря зберігатиметься в межах -3…-8°. Удень 27 лютого повітря прогріється до -1…+4°, а 28 лютого - до +1…+6°.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 лютого в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у сезон підвищених паводкових ризиків. Через глибоке промерзання ґрунту, рекордні запаси снігу та затримку кліматичної весни країна може зіткнутися з масштабним водопіллям.

Напередодні стало відомо, що північний циклон "Аліна" принесе в Одеську область помірні дощі з мокрим снігом. Можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Вас може зацікавити:

Що таке Суспільне

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Житомирська область новости Житомира Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

12:25Аналітика
Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02Україна
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Останні новини

12:56

Козловський розповів всю правду про конфлікт з Кондратюком - деталі

12:32

На 2026 рік мета – профінансувати потреби оборони і нацбезпеки без емісії - голова НБУ Пишний

12:31

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

12:25

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

12:11

"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
12:02

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02

Допоможе ганчірка та спеції: як прогнати шкідників із саду

11:59

Жінка показала скриньку зі старими прикрасами: всередині чекав сюрпризВідео

11:56

Дочка популярного американського актора вбила себеВідео

Реклама
11:51

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

11:41

Місячний календар на березень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

11:35

"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

11:24

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

10:53

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:50

Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

10:42

У березні на телеканалі "2+2" стартує новий сезон проєкту "Загублений світ"

10:38

Посівний календар на березень 2026 року: точні дати для посіву та посадки

10:37

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

10:17

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

Реклама
10:12

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

10:08

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

09:49

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

09:36

Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина

09:35

Коли Страсна п'ятниця 2026: 7 речей, які не можна робити в цей день

09:05

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:03

Стратегія на цю війну - протриматись ще один деньПогляд

09:00

Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбуваєтьсяВідео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

У кого в березні розпочнеться роман і будуть гроші: гороскоп на перший місяць весниВідео

05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

Реклама
02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти