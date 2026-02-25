Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 26 лютого
- Що можна і не можна робити 26 лютого
- Прикмети 26 лютого
У православній традиції 26 лютого вшановують пам'ять святого Порфирія, єпископа Газського, який відіграв важливу роль у утвердженні християнства в Палестині. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 26 лютого
Майбутній святитель народився близько 347 року в Солуні (сучасні Салоніки) в заможній родині. Однак з юності він обрав шлях духовного подвигу. У 25 років Порфирій відправився до Єгипту, де подвизався серед ченців Нітрійської пустелі - одного з центрів раннього християнського чернецтва.
Пізніше він оселився в Єрусалимі, ведучи суворе аскетичне життя. За переказами, після важкої хвороби святий отримав зцілення під час молитви біля Животворящого Хреста Господнього.
У 392 році Порфирія висвятили в пресвітера і призначили хранителем Чесного Хреста в Єрусалимі. Через кілька років, близько 395 року, його обрали єпископом Гази. У той час більшість жителів міста сповідували язичництво, а християнська громада стикалася з утисками.
Святитель активно проповідував і домагався підтримки у влади в Константинополі. За сприяння Іоанна Златоуста та імператриці Євдокії був виданий указ про закриття язичницьких святилищ в Газі. Головний храм бога Марна (Марнеон) був зруйнований, а на його місці звели християнську церкву.
Святий Порфирій поєднував твердість у вірі з турботою про паству. Його діяльність сприяла поступовому зміцненню християнства в регіоні. Помер він близько 420 року. Житіє святителя записав його сучасник - диякон Марк, завдяки чому до нас дійшли подробиці подій того часу.
Прикмети 26 лютого
Ясне блакитне небо - до наступних холодних ночей.
Якщо птахи 26 лютого шумлять рано вранці - на потепління.
Багато їжаків або зайців - зима ще довго триматиметься.
Що не можна робити 26 лютого
За народними повір'ями в цей день не рекомендують нічого садити, особливо вербу, а також уникати зав'язування вузлів - це вважалося небезпечним для фінансового добробуту і могло спричинити матеріальні труднощі.
Що можна робити 26 лютого
У цей день православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя. Просять про зцілення, здоров'я для рідних і близьких, духовне зміцнення віри і маленькі чудеса в повсякденному житті.
Також варто прочитати:
- Не 23 лютого: нова дата Дня захисників і захисниць
- Великий піст 2026: які продукти під забороною і чим себе можна побалувати
- Коли Благовіщення і батьківські суботи: церковний календар на березень 2026
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред