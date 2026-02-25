Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

26 лютого православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя.

У православній традиції 26 лютого вшановують пам'ять святого Порфирія, єпископа Газського, який відіграв важливу роль у утвердженні християнства в Палестині. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 26 лютого

Майбутній святитель народився близько 347 року в Солуні (сучасні Салоніки) в заможній родині. Однак з юності він обрав шлях духовного подвигу. У 25 років Порфирій відправився до Єгипту, де подвизався серед ченців Нітрійської пустелі - одного з центрів раннього християнського чернецтва.

Пізніше він оселився в Єрусалимі, ведучи суворе аскетичне життя. За переказами, після важкої хвороби святий отримав зцілення під час молитви біля Животворящого Хреста Господнього.

У 392 році Порфирія висвятили в пресвітера і призначили хранителем Чесного Хреста в Єрусалимі. Через кілька років, близько 395 року, його обрали єпископом Гази. У той час більшість жителів міста сповідували язичництво, а християнська громада стикалася з утисками.

Святитель активно проповідував і домагався підтримки у влади в Константинополі. За сприяння Іоанна Златоуста та імператриці Євдокії був виданий указ про закриття язичницьких святилищ в Газі. Головний храм бога Марна (Марнеон) був зруйнований, а на його місці звели християнську церкву.

Святий Порфирій поєднував твердість у вірі з турботою про паству. Його діяльність сприяла поступовому зміцненню християнства в регіоні. Помер він близько 420 року. Житіє святителя записав його сучасник - диякон Марк, завдяки чому до нас дійшли подробиці подій того часу.

Прикмети 26 лютого

Ясне блакитне небо - до наступних холодних ночей.

Якщо птахи 26 лютого шумлять рано вранці - на потепління.

Багато їжаків або зайців - зима ще довго триматиметься.

Що не можна робити 26 лютого

За народними повір'ями в цей день не рекомендують нічого садити, особливо вербу, а також уникати зав'язування вузлів - це вважалося небезпечним для фінансового добробуту і могло спричинити матеріальні труднощі.

Що можна робити 26 лютого

У цей день православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя. Просять про зцілення, здоров'я для рідних і близьких, духовне зміцнення віри і маленькі чудеса в повсякденному житті.

Також варто прочитати:

