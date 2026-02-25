Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
25 лютого 2026, 10:12
26 лютого православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя.
Яке 26 лютого свято
Яке 26 лютого свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 26 лютого
  • Що можна і не можна робити 26 лютого
  • Прикмети 26 лютого

У православній традиції 26 лютого вшановують пам'ять святого Порфирія, єпископа Газського, який відіграв важливу роль у утвердженні християнства в Палестині. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 26 лютого

Майбутній святитель народився близько 347 року в Солуні (сучасні Салоніки) в заможній родині. Однак з юності він обрав шлях духовного подвигу. У 25 років Порфирій відправився до Єгипту, де подвизався серед ченців Нітрійської пустелі - одного з центрів раннього християнського чернецтва.

відео дня

Пізніше він оселився в Єрусалимі, ведучи суворе аскетичне життя. За переказами, після важкої хвороби святий отримав зцілення під час молитви біля Животворящого Хреста Господнього.

У 392 році Порфирія висвятили в пресвітера і призначили хранителем Чесного Хреста в Єрусалимі. Через кілька років, близько 395 року, його обрали єпископом Гази. У той час більшість жителів міста сповідували язичництво, а християнська громада стикалася з утисками.

Святитель активно проповідував і домагався підтримки у влади в Константинополі. За сприяння Іоанна Златоуста та імператриці Євдокії був виданий указ про закриття язичницьких святилищ в Газі. Головний храм бога Марна (Марнеон) був зруйнований, а на його місці звели християнську церкву.

Святий Порфирій поєднував твердість у вірі з турботою про паству. Його діяльність сприяла поступовому зміцненню християнства в регіоні. Помер він близько 420 року. Житіє святителя записав його сучасник - диякон Марк, завдяки чому до нас дійшли подробиці подій того часу.

Прикмети 26 лютого

Ясне блакитне небо - до наступних холодних ночей.

Якщо птахи 26 лютого шумлять рано вранці - на потепління.

Багато їжаків або зайців - зима ще довго триматиметься.

Що не можна робити 26 лютого

За народними повір'ями в цей день не рекомендують нічого садити, особливо вербу, а також уникати зав'язування вузлів - це вважалося небезпечним для фінансового добробуту і могло спричинити матеріальні труднощі.

Що можна робити 26 лютого

У цей день православні звертаються до святого Порфирія з молитвою як до небесного покровителя. Просять про зцілення, здоров'я для рідних і близьких, духовне зміцнення віри і маленькі чудеса в повсякденному житті.

Також варто прочитати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:53Україна
РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

10:08Війна
США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Китайський гороскоп на сьогодні 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Китайський гороскоп на сьогодні 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Останні новини

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

10:53

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:50

Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

10:42

У березні на телеканалі "2+2" стартує новий сезон проєкту "Загублений світ"

10:38

Посівний календар на березень 2026 року: точні дати для посіву та посадки

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
10:37

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

10:17

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

10:12

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

10:08

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

Реклама
09:49

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

09:36

Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина

09:35

Коли Страсна п'ятниця 2026: 7 речей, які не можна робити в цей день

09:05

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:03

Стратегія на цю війну - протриматись ще один деньПогляд

09:00

Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбуваєтьсяВідео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

Реклама
06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

У кого в березні розпочнеться роман і будуть гроші: гороскоп на перший місяць весниВідео

05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

22:37

Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

22:26

Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в сім'ї - що сталося

22:15

Молодь і родини з усієї країни: "Тінь" долучилась до Національного дня молитви за Україну в столиці

Реклама
21:54

Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

21:49

"Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном

21:43

Гороскоп на завтра 26 лютого: Тельцям - похвала, Левам - компліменти

21:38

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинкуВідео

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти