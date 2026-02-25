"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

Коротко:
- Бєдняков і Коротка розлучилися в 2024 році
- Пара приділила велику увагу тому, щоб їхні діти сприйняли це спокійно
Українська акторка Анастасія Коротка і шоумен Андрій Бедняков оголосили про розлучення восени 2024 року. Пара була в офіційному шлюбі 10 років. За цей час у них з'явилося двоє спільних дітей - донька Ксенія (2015) і син Остап (2022).
У розмові з Раміною Есхакзай Коротка розповіла, як пояснювала малюкам розлучення. На її думку, головне завдання батьків - переконати дітей, що їх беззаперечно люблять незалежно від того, що відбувається між дорослими.
"Гадаю, що найважливіше — донести дитині й показати, що нічого по відношенню до неї не змінюється, що в неї так само залишаються двоє батьків. Звісно, бувають різні ситуації — коли мама залишається сама з дітьми, або й тато. Зараз багато жінок за кордоном. По факту, мама з дітьми сама, тато тільки на зв'язку. Але не має значення, як далеко батьки від дітей: якщо дитина впевнена на 100%, що вона улюблена — немає проблем. Я впевнена, що головне, що є тато, який точно-точно любить, що є мама, яка точно-точно любить. ... Зараз вона (Ксенія) бачить, що все нормально, так само, як раніше, навіть краще. Ніхто дітей не ділить, немає ненависті між батьками", - каже Анастасія.
Про персону: Настя Коротка
Анастасія Коротка - українська акторка і телеведуча. Здобула популярність як ведуча розважальної програми "Орел і решка". У 2018 році стала акторкою гумористичної програми "Жіночий квартал" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
