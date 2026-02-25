Рус
Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

Інна Ковенько
25 лютого 2026, 12:02
Після цього сторони готуватимуться до тристороннього формату за участю РФ, який може відбутися на початку березня.
Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання
Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Рустем Умєров, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Умєров 26 лютого зустрінеться із Віткоффом та Кушнером
  • Говоритимуть про пакет відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі за участі РФ
  • Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну

Голова української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєров завтра, 26 лютого, зустрінеться із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також міністром економіки Скоттом Бессентом.

Під час двосторонньої зустрічі, в першу чергу, планують обговорити пакет відновлення України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

відео дня

Також на порядку денному буде обговорення підготовки до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.

"Друге питання - будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову - він буде проговорювати деталі обміну", - сказав президент.

Мирні перемовини - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, суттєво розходяться. Зеленський заявв, що Україна не вийде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня та наголосив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив сподівання, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський мирні переговори Рустем Умеров
