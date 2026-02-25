Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

Після цього сторони готуватимуться до тристороннього формату за участю РФ, який може відбутися на початку березня.

https://glavred.net/ukraine/umerov-provedet-peregovory-s-delegaciey-ssha-zelenskiy-nazval-klyuchevye-voprosy-10743815.html Посилання скопійоване

Умєров завтра зустрінеться із Віткоффом та Кушнером/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Рустем Умєров, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Умєров 26 лютого зустрінеться із Віткоффом та Кушнером

Говоритимуть про пакет відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі за участі РФ

Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну

Голова української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєров завтра, 26 лютого, зустрінеться із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також міністром економіки Скоттом Бессентом.

Під час двосторонньої зустрічі, в першу чергу, планують обговорити пакет відновлення України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

відео дня

Також на порядку денному буде обговорення підготовки до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.

"Друге питання - будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову - він буде проговорювати деталі обміну", - сказав президент.

Мирні перемовини - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, суттєво розходяться. Зеленський заявв, що Україна не вийде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня та наголосив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив сподівання, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Читайте також:

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред