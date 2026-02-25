Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

Головне:
- Умєров 26 лютого зустрінеться із Віткоффом та Кушнером
- Говоритимуть про пакет відновлення України та підготовки до тристоронньої зустрічі за участі РФ
- Окремо Умєров обговорюватиме питання обміну
Голова української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєров завтра, 26 лютого, зустрінеться із представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також міністром економіки Скоттом Бессентом.
Під час двосторонньої зустрічі, в першу чергу, планують обговорити пакет відновлення України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.
Також на порядку денному буде обговорення підготовки до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка, за оцінкою української сторони, може відбутися на початку березня.
"Друге питання - будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову - він буде проговорювати деталі обміну", - сказав президент.
Мирні перемовини - що відомо
Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, суттєво розходяться. Зеленський заявв, що Україна не вийде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії
За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу.
Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня та наголосив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив сподівання, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.
Про персону: Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
