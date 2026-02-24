Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

Читайте більше:
У день четвертої річниці початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород діячам культури і мистецтв. Указ №136/2026 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента України.
Вони були представлені до державних нагород "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, сумлінне виконання професійного обов’язку", - йдеться в Указі.
Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали учасники гурту Курган & Agregat і волонтери Євген Володченко, Аміл і Раміл Насірови, акторка театру і кіно, волонтерка Анастасія Пустовіт, актор Олександр Рудинський та ін.
Крім того, ордени, медалі та звання отримали медики, працівники сфери культури та освіти, волонтери, військові та добровольці.
