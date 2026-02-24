Рус
Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

Анна Підгорна
24 лютого 2026, 23:54
Володимир Зеленський підписав указ 24 лютого 2026 року.
Курган & Agregat, Анастасія Пустовіт, Олександр Рудинський
Річниця війни в Україні - Зеленський нагородив діячів культури / колаж: Главред, фото: instagram.com/kurgan_ram, instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer, instagram.com/sasha_rudinskiy

Читайте більше:

  • Який указ підписав Володимир Зеленський
  • Хто був представлений до нагороди

У день четвертої річниці початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород діячам культури і мистецтв. Указ №136/2026 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента України.

Вони були представлені до державних нагород "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, сумлінне виконання професійного обов’язку", - йдеться в Указі.

відео дня

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали учасники гурту Курган & Agregat і волонтери Євген Володченко, Аміл і Раміл Насірови, акторка театру і кіно, волонтерка Анастасія Пустовіт, актор Олександр Рудинський та ін.

Крім того, ордени, медалі та звання отримали медики, працівники сфери культури та освіти, волонтери, військові та добровольці.

Указ Президента України №136/2026
Фрагмент указу президента України №136/2026 / фото: president.gov.ua
Указ Президента України №136/2026
Фрагмент указу президента України №136/2026 / фото: president.gov.ua

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Віталій Козловський готується вдруге стати батьком. Первістку українського співака, сину Оскару, днями виповниться два роки.

Також українська журналістка і ведуча Марічка Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ - хлопець мобілізувався за контрактом. Він пішов служити за прикладом свого батька.

