Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

Володимир Зеленський підписав указ 24 лютого 2026 року.

https://glavred.net/starnews/kurgan-agregat-i-zvezdy-tihoy-navy-poluchili-nagrady-ot-prezidenta-ukrainy-10743728.html Посилання скопійоване

Річниця війни в Україні - Зеленський нагородив діячів культури / колаж: Главред, фото: instagram.com/kurgan_ram, instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer, instagram.com/sasha_rudinskiy

Читайте більше:

Який указ підписав Володимир Зеленський

Хто був представлений до нагороди

У день четвертої річниці початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород діячам культури і мистецтв. Указ №136/2026 був опублікований на офіційному сайті Офісу президента України.

Вони були представлені до державних нагород "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові, сумлінне виконання професійного обов’язку", - йдеться в Указі.

відео дня

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримали учасники гурту Курган & Agregat і волонтери Євген Володченко, Аміл і Раміл Насірови, акторка театру і кіно, волонтерка Анастасія Пустовіт, актор Олександр Рудинський та ін.

Крім того, ордени, медалі та звання отримали медики, працівники сфери культури та освіти, волонтери, військові та добровольці.

Фрагмент указу президента України №136/2026 / фото: president.gov.ua

Фрагмент указу президента України №136/2026 / фото: president.gov.ua

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Віталій Козловський готується вдруге стати батьком. Первістку українського співака, сину Оскару, днями виповниться два роки.

Також українська журналістка і ведуча Марічка Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ - хлопець мобілізувався за контрактом. Він пішов служити за прикладом свого батька.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред