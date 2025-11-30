Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Зеленський наголосив, що такі удари по Україні відбуваються кожного дня.

https://glavred.net/ukraine/tysyachi-dronov-i-bomb-protiv-ukraincev-zelenskiy-otvetil-na-udar-po-vyshgorodu-10719935.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Вишгороду / колаж: Главред, фото: ДСНС, Офіс президента

Головне із заяви Зеленського:

Росія атакувала дронами місто Вишгород

19 людей поранено, ще одна людина загинула

Росіяни також били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях

У ніч на 30 листопада країна-агресор Росія атакувала дронами місто Вишгород на Київщині. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки. Пошкоджено багато житлових будинків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти.

відео дня

"Життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика – дві ракети", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що такі удари відбуваються кожного дня. Так, лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти українців.

"Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Зеленський про російські удари - відео:

Удари РФ по енергетиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що Росія, на жаль, зможе продовжувати удари по енергетиці України.

За його словами, частину засобів атаки наші Сили оборони знищуватимуть, але повністю надійно захистити все, що залишилося, навряд чи вдасться.

"Найбільша загроза (яка і зараз має місце) — спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми. Це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія", - вважає експерт.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства.

У ніч на 29 листопада країна-агресорка Росія також атакувала Україну дронами. У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, у місті виникли перебої зі світлом.

Відомо, що Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред