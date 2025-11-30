Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Марія Николишин
30 листопада 2025, 10:27оновлено 30 листопада, 11:26
432
Зеленський наголосив, що такі удари по Україні відбуваються кожного дня.
Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду
Удар РФ по Вишгороду / колаж: Главред, фото: ДСНС, Офіс президента

Головне із заяви Зеленського:

  • Росія атакувала дронами місто Вишгород
  • 19 людей поранено, ще одна людина загинула
  • Росіяни також били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях

У ніч на 30 листопада країна-агресор Росія атакувала дронами місто Вишгород на Київщині. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки. Пошкоджено багато житлових будинків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти.

відео дня

"Життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика – дві ракети", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що такі удари відбуваються кожного дня. Так, лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти українців.

"Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО – потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Зеленський про російські удари - відео:

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Удари РФ по енергетиці

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що Росія, на жаль, зможе продовжувати удари по енергетиці України.

За його словами, частину засобів атаки наші Сили оборони знищуватимуть, але повністю надійно захистити все, що залишилося, навряд чи вдасться.

"Найбільша загроза (яка і зараз має місце) — спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми. Це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія", - вважає експерт.

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч проти 30 листопада російські сили здійснили атаку на Вишгород за допомогою ударних дронів. Внаслідок цього в місті спалахнули пожежі, одна у багатоповерховому житловому будинку, інша на території місцевого підприємства.

У ніч на 29 листопада країна-агресорка Росія також атакувала Україну дронами. У Голосіївському, Соломʼянському та Дарницькому районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків на нежитлові приміщення й відкриті території, у місті виникли перебої зі світлом.

Відомо, що Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

11:26Світ
Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по Вишгороду

10:27Україна
Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

09:55Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовження

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

Останні новини

11:32

Неспокійна ніч в Росії: дрони атакували кілька об’єктів, почалася пожежа

11:26

Китай має схилити Росію до припинення війни: на кону важливий візит та рішення

10:27

Тисячі дронів та бомб проти українців: Зеленський відповів на удар по ВишгородуВідео

10:16

Гороскоп на завтра 1 грудня: Терезам - зрада, Водоліям - цікаве повідомлення

09:55

Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
09:55

Все рухається до завершення, нам треба протриматись три місяціПогляд

09:50

Чи справді крах лінії фронту в Україні неминучий: в ISW дали чіткий прогноз

09:30

Пройшов через справжнє пекло: загинув сержант розвідки "Кінг"Ексклюзив

09:08

"Ціль номер один для Росії": Залужний сказав, що стоїть за швидким миром

Реклама
08:55

РФ жорстоко атакувала Київщину: горить багатоповерхівка, є загиблі і постраждалі

08:13

У Путіна не лишилось шансів не піти на мир: РФ поставили жорсткий ультиматум

05:37

Шкаралупа злетить сама: кухар розповів, як швидко почистити варені яйця

04:47

"Дві сильні любові": Ольга Мартиновська зробила заяву про стосунки

03:41

Багатство вже на порозі: трьом знакам зодіаку гроші "йтимуть" в руки у 2026 році

02:21

Більше шкоди ніж користі: які продукти експерти не радять мити перед приготуванням

01:33

Зловлять хвилю удачі: які знаки зодіаку будуть найщасливіщими в сезон Стрільця

29 листопада, субота
23:48

Як правильно прогрівати дизельні та бензинові двигуни - названо точний час

23:09

Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

22:05

Посланець Путіна таємно спокушав команду Трампа вигодами від "дружби" з РФ - WSJ

21:00

Став пажем короля у 15 років: який український гетьман служив при дворі

Реклама
20:11

10 годин пролежало під плитою: на Київщині врятували ще одне життяФото

19:52

Погода перейде у календарну зиму: синоптики дали новий прогноз

19:51

"Що дасть жменька Tomahawk": у WSJ розкрили, як Віткофф блокував постачання ракет

19:25

У Покровську оборонна операція суттєво ускладнена: у ДШВ розкрили причину

18:53

Годин у темряві буде значно більше: нові графіки вимкнення світла на 30 листопада

18:19

"Був моїм другом до і буде після": Єрмак вперше прокоментував звільнення

18:15

В Україні з’явиться перша платна дорога: де її побудують

17:58

Велике церковне свято Андрія-2025: прикмети і суворі заборони 30 листопада

17:32

Трамп оголосив небо над Венесуелою "повністю закритим": що він задумав

16:34

На 17% дешевше, ніж рік тому: в Україні різко впали ціни на базовий продукт

16:32

Не Львів і не Київ: де вперше заспівали гімн України, стало відомо лише заразВідео

16:09

Час змінювати план оборони: Зеленський провів важливу нараду з Будановим і Шмигалем

15:41

Досвідчені господині посипають город крупою: для чого вони так роблять

15:40

Від хаосу до тріумфу: який доленосний вибір чекає на Левів у 2026 роціВідео

15:40

Три та вісім років: Остапу Ступці оголосили вирок за "п'яну" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

15:00

Зіпсуєте собі свято: де не можна ставити ялинку

14:58

Трильйон доларів для українців: історія про золото Полуботка отримала продовженняВідео

14:45

Крабовий салат на Новий рік абсолютно по-новому: рецепт з п'яти інгредієнтів

Реклама
14:01

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомоФото

14:00

"Напади і претензії" учасниця "Холостяка" розкрила, як ішла від Цимбалюка

13:48

Новий рівень загрози: РФ могла застосувати швидкі реактивні дрони проти України

13:42

Як змусити цвісти навіть "палицю": перевірене добриво з трьох інгредієнтівВідео

13:04

Краснодарський край РФ під ударом: українські дрони влучили по "жирних" цілях

12:57

Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти