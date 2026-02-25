Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

Ви дізнаєтесь:
- Які небезпечні метеорологічні явища будуть на Полтавщині
- Якою буде максимальна температура повітря в Полтаві у середу
У Полтаві та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через туман видимістю 200-500 м. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Сьогодні, 25 лютого, на Полтавщині оголошено перший рівень небезпечності. До кінця доби очікується хмарна погода та місцями опади у вигляді слабкого снігу і мокрого снігу. Вітер північний, 3-8 м/с.
Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах 3 градусів морозу - 1 градуса тепла. У Полтаві очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.
Синоптики також попередили, що вже у четвер та п'ятницю температура повітря підвищиться до 2 градусів тепла, але при цьому в Полтавській області все ще буде хмарно.
Коли Україну накриє нова хвиля похолодання - прогноз синоптика
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани.
До 25 лютого погода істотно не зміниться, але до кінця тижня українців чекає чергове похолодання. Воно почнеться вже 26 лютого. Синоптик попередила, що воно буде невеликим.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 25 лютого в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.
Раніше повідомлялося, що Україна входить у сезон підвищених паводкових ризиків. Через глибоке промерзання ґрунту, рекордні запаси снігу та затримку кліматичної весни країна може зіткнутися з масштабним водопіллям.
Напередодні стало відомо, що північний циклон "Аліна" принесе в Одеську область помірні дощі з мокрим снігом. Можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
