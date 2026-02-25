Рус
Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

Анна Косик
25 лютого 2026, 05:31
Сильні морози відступили з області, однак погода залишається місцями несприятливою.
Погода на Полтавщині 25 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Які небезпечні метеорологічні явища будуть на Полтавщині
  • Якою буде максимальна температура повітря в Полтаві у середу

У Полтаві та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через туман видимістю 200-500 м. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Сьогодні, 25 лютого, на Полтавщині оголошено перший рівень небезпечності. До кінця доби очікується хмарна погода та місцями опади у вигляді слабкого снігу і мокрого снігу. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура повітря по області протягом доби коливатиметься в межах 3 градусів морозу - 1 градуса тепла. У Полтаві очікується від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

Погода в Полтаві 25 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Синоптики також попередили, що вже у четвер та п'ятницю температура повітря підвищиться до 2 градусів тепла, але при цьому в Полтавській області все ще буде хмарно.

Коли Україну накриє нова хвиля похолодання - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

До 25 лютого погода істотно не зміниться, але до кінця тижня українців чекає чергове похолодання. Воно почнеться вже 26 лютого. Синоптик попередила, що воно буде невеликим.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 25 лютого в Харкові та області теж буде хмарна погода. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у сезон підвищених паводкових ризиків. Через глибоке промерзання ґрунту, рекордні запаси снігу та затримку кліматичної весни країна може зіткнутися з масштабним водопіллям.

Напередодні стало відомо, що північний циклон "Аліна" принесе в Одеську область помірні дощі з мокрим снігом. Можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

