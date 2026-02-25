РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

Олексій Гетьман наголосив, що РФ вже застосовувала навчання в Білорусі як ширму для підготовки наступу.

https://glavred.net/war/rf-mozhet-gotovit-novoe-nastuplenie-iz-belarusi-dlya-kakih-gorodov-sushchestvuet-ugroza-10743767.html Посилання скопійоване

Війска РФ / Колаж: Главред, фото: wikipedia

відео дня

Головне з новини:

За словами експертів, загроза з Білорусі малоймовірна, але існує

Головний удар РФ - Донеччина навесні

Північний кордон складний, прориву не буде

Війна в Україні, за оцінками низки військових аналітиків, може тривати щонайменше до кінця 2026 року. На цьому тлі президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку спільних навчань Білорусі та Росії - формату, який уже використовувався як прикриття перед вторгненням у 2022 році.

Чи варто очікувати повторення сценарію, про це у коментарі ТСН пояснили військовий аналітик Олексій Гетьман та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Білоруські навчання: сигнал чи блеф

Олексій Гетьман наголосив, що Росія вже застосовувала навчання як ширму для підготовки наступу. За його словами, ситуація зараз має тривожні паралелі з подіями чотирирічної давнини.

"Давайте пригадаємо те, що чотири роки тому, незадовго до повномасштабного вторгнення теж відбувалися начебто навчання… будь-які навчання, які проводить РФ, тим більше разом з Білоруссю, - це може бути підготовкою до наступальних дій".

Він зазначив, що сама ідея "навчань" виглядає сумнівно, адже Росія вже багато років перебуває у стані війни. За його словами, такі маневри можуть бути лише прикриттям інших намірів, а не реальним тренуванням.

Гетьман пояснив, що українські кордони на півночі суттєво укріплені, а Лукашенко, ймовірно, не ризикне втягувати білоруську армію у прямий напад. Він додав, що навіть у разі загострення мова може йти радше про провокації, а не про повноцінний наступ.

Підсумовуючи, він зауважив:

"Чи планують росіяни наступ влітку? Вони цього і не приховують, своїх весняно-літніх планів".

Донеччина - головний напрямок РФ: оцінка Селезньова

Владислав Селезньов зазначив, що російська наступальна активність триває безперервно вже понад два роки. Він підкреслив, що мова йде не про нову кампанію, а про продовження вже існуючої.

"Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року".

За його словами, із появою "зеленки" російські війська традиційно активізуються, і цього року їхній головний пріоритет залишиться незмінним - Донеччина.

"Для них в пріоритеті - захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації".

Селезньов пояснив, що саме цей район є ключовим для російських планів, адже його захоплення дало б ворогу оперативний простір для подальшого тиску.

Запорізький напрямок: обережність після провалу

Експерт зазначив, що після невдалих спроб просування на Запоріжжі росіяни стали обережнішими. За його словами, українські контрдії дозволили стабілізувати ситуацію, і РФ навряд чи зможе досягти там значних успіхів.

Він підкреслив, що ворог діє раціонально: якщо бачить слабку ділянку, намагається тиснути саме там, але загалом співвідношення сил не на користь РФ.

Донеччина - найбільший ризик

Селезньов зазначив, що саме ситуація на Донеччині викликає у нього найбільше занепокоєння. Він висловив сподівання, що Генштаб враховує всі ризики та готує необхідні контрзаходи.

Північний кордон: загроза є, але прориву не буде

Щодо прикордоння Сумщини та Чернігівщини експерт пояснив, що ситуація там залишатиметься непростою, але у Росії фізично бракує сил для масштабної атаки на всіх напрямках одночасно.

"Росія буде створювати нам проблеми на прикордонні Сумщини та Харківщини… Але без жодних ефективних для себе результатів".

Він також упевнено заявив:

"Повторення лютого 2022 року точно не буде".

Висновок

Обидва експерти сходяться в тому, що Росія готується до активної фази бойових дій навесні та влітку, але її ресурси не безмежні. Найбільші ризики - на Донеччині. Білоруський напрямок наразі виглядає радше інструментом тиску, ніж реальним плацдармом для нового вторгнення.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, угруповання Десантно-штурмових військ проводить операцію на Олександрівському напрямку. Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів армії країни-агресорки Росії щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Військовий експерт Сергій Братчук заявляв, що ЗСУ успішно відкинули російських окупантів на Олександрівському напрямку. Однак ворог накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

Крім того, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на напрямку Мирнограда. Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північної частини міста і взяти таврійських десантників у "кліщі".

Вас може зацікавити:

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред