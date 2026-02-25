Дочка популярного американського актора вбила себе

Коротко:
Дочка популярного американського актора Мартіна Шорта, Кетрін, померла в понеділок, імовірно, вчинивши самогубство. Їй було 42 роки.
"З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт", — підтвердив у вівторок представник зірки фільму "Тільки вбивства в будівлі" виданню Page Six.
"Родина Шорт спустошена цією втратою і просить про дотримання конфіденційності в цей час. Кетрін любили всі, і вона запам'ятається світлом і радістю, які принесла в цей світ".
Повідомляється, що соціальна працівниця була знайдена мертвою з вогнепальним пораненням, нанесеним самостійно, у своєму будинку в Голлівудських пагорбах, штат Каліфорнія, в понеділок близько 18:00 за місцевим часом.
"О 18:41 ми відреагували на повідомлення про стрілянину за цією адресою", — повідомило пожежне управління Лос-Анджелеса, підтвердивши, що отримало дзвінок до служби 911.
Кетрін була прийомною дочкою 75-річного актора і його покійної дружини Ненсі Долман, яка померла від раку в 2010 році.
Шорт і Долман, які прожили в шлюбі 30 років, також усиновили синів Олівера Патріка, 39 років, і Генрі Хейтера, 36 років.
Про особу: Мартін Шорт
Мартін Шорт — канадський актор, комік, сценарист, співак і продюсер. Найбільш відомий своїми комедійними ролями на телебаченні, зокрема виступами в шоу "Суботній вечір у прямому ефірі".
