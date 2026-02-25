Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

Візуальні головоломки - один з найефективніших способів розвинути уважність, пам'ять і швидкість мислення.

https://glavred.net/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-tri-otlichiya-na-kartinke-vydry-za-31-s-10743557.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особливою популярністю користуються завдання із серії "Знайдіть відмінності". Вони чудово тренують спостережливість і здатність помічати найдрібніші деталі.

Як пише Jagranjosh, такі візуальні тести допомагають поліпшити концентрацію і розвинути зорове сприйняття.

Перед вами дві ілюстрації з видрою. На перший погляд вони виглядають абсолютно однаковими, проте це оманливе враження. Між зображеннями заховані три ледь помітні відмінності.

відео дня

Чи зможете ви їх знайти всього за 31 секунду?

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ретельно розгляньте обидві картинки. Відмінності можуть ховатися в відтінках, обрисах, елементах фону або в розташуванні дрібних деталей.

Засечіть час і спробуйте впоратися із завданням!

Якщо вам вдалося знайти всі три відмінності - чудово! Це свідчить про високу концентрацію і розвинену спостережливість.

Якщо ж щось залишилося непоміченим - не турбуйтеся. Нижче ви можете звіритись з правильною відповіддю і перевірити себе.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред