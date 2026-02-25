Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

Особливою популярністю користуються завдання із серії "Знайдіть відмінності". Вони чудово тренують спостережливість і здатність помічати найдрібніші деталі.
Як пише Jagranjosh, такі візуальні тести допомагають поліпшити концентрацію і розвинути зорове сприйняття.
Перед вами дві ілюстрації з видрою. На перший погляд вони виглядають абсолютно однаковими, проте це оманливе враження. Між зображеннями заховані три ледь помітні відмінності.
Чи зможете ви їх знайти всього за 31 секунду?
Ретельно розгляньте обидві картинки. Відмінності можуть ховатися в відтінках, обрисах, елементах фону або в розташуванні дрібних деталей.
Засечіть час і спробуйте впоратися із завданням!
Якщо вам вдалося знайти всі три відмінності - чудово! Це свідчить про високу концентрацію і розвинену спостережливість.
Якщо ж щось залишилося непоміченим - не турбуйтеся. Нижче ви можете звіритись з правильною відповіддю і перевірити себе.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
