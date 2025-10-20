Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

Російські реактивні КАБи можуть бити атакувати цілі на відстані 100 кілометрів.

https://glavred.net/war/rossiyane-nachali-zapuskat-reaktivnye-kaby-bomba-vpervye-upala-pod-poltavoy-10707875.html Посилання скопійоване

Російський КАБ долетів до Полтавщини / Колаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay

Росіяни атакували Україну КАБами. Вперше російська авіабомба долетіла до Полтавщини. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі. КАБ з Харківщини на Полтавщину", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що російський КАБи упали за містом під Полтавою.

відео дня

"Загалом ці КАБи пролетіли ~145 км, пуск був з району Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що росіяни почали застосовувати реактивні КАБи, які покривають радіус понад 100 км.

Монітори також зазначають, що ці КАБи ворог активно вже використовував для ударів по Дніпру, Кривому Рогу, Миколаєву та Лозовій.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред