Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2025, 12:19
Російські реактивні КАБи можуть бити атакувати цілі на відстані 100 кілометрів.
взрыв, КАБ
Російський КАБ долетів до Полтавщини / Колаж: Главред, фото: Defense Express, pixabay

Росіяни атакували Україну КАБами. Вперше російська авіабомба долетіла до Полтавщини. Це офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

"Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Харківщину з півночі. КАБ з Харківщини на Полтавщину", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що російський КАБи упали за містом під Полтавою.

"Загалом ці КАБи пролетіли ~145 км, пуск був з району Бєлгорода", - йдеться у повідомленні.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що росіяни почали застосовувати реактивні КАБи, які покривають радіус понад 100 км.

Монітори також зазначають, що ці КАБи ворог активно вже використовував для ударів по Дніпру, Кривому Рогу, Миколаєву та Лозовій.

Новина доповнюється...

Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

Росіяни почали запускати реактивні КАБи: бомби вперше впали під Полтавою

