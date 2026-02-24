Путін назвав справжню причину війни проти України та 'вибухнув' новими погрозами

Російський диктатор заявив про нібито загрозу підриву газопроводів у Чорному морі та знову виступив із звинуваченнями на адресу України.

Путін цинічно висловився про переговори щодо мирного врегулювання війни та "накинувся" з новими погрозами / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Путін заявив про наміри нібито зірвати мирні переговори

Кремль попередив про загрозу підриву російських газопроводів у Чорному Морі

Диктатор РФ пригрозив наслідками за передачу Україні ядерної зброї

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін несподівано назвав ціль війни проти України, заявивши, що бойові дії відбуваються для того, щоб нібито захистити майбутнє країни-агресорки Росії. Про це він заявив сьогодні, 24 лютого, передають російські пропагандистські ЗМІ.

"Вшановуємо всіх, хто з ризиком для життя, відвагою і мужністю, з любов'ю до Росії, до нашого народу виконує свій військовий обов'язок у зоні спеціальної військової операції. Стоїть на варті наших рубежів, забезпечує стратегічний паритет. Росія бореться за своє майбутнє, за незалежність, за правду і справедливість. А на передовій цієї боротьби сильні, відважні, самовіддані люди, солдати і офіцери збройних сил, бійці військ національної гвардії, співробітники МВС, спеціальних служб і підрозділів", - сказав воєнний злочинець Путін.

Коментуючи мирні переговори, Путін заявив, що опоненти Росії нібито намагаються зруйнувати домовленості, досягнуті в процесі врегулювання війни в Україні. Водночас він не згадав про те, що саме Москва відхиляє ініціативи щодо припинення вогню або тривалого перемир’я. Паралельно представники Кремля наголошують, що цілі так званої "СВО" мають бути реалізовані повністю.

"Не знають, що зробити, щоб зруйнувати ось цей мирний процес із спробою врегулювання дипломатичними засобами. Всі роблять для того, щоб вчинити якусь провокацію і зламати все, що, акуратно скажемо, досягнуто на цьому переговорному треку", — сказав Путін.

Також кремлівський диктатор висловив припущення, що Україна усвідомлює наслідки можливого отримання ядерних компонентів. Раніше російська служба зовнішньої розвідки заявляла про нібито плани Великої Британії та Франції посилити військові спроможності Києва, зокрема через передачу технологій, пов’язаних із ядерною або "брудною" зброєю.

Крім того, Путін стверджував, що Україна буцімто готова використовувати будь-які засоби, і послався на публікації в медіа про можливі спроби застосування певного ядерного компонента, зауваживши, що такі кроки можуть мати серйозні наслідки.

Російський диктатор і воєнний злочинець заявив, що Москва нібито має дані про підготовку підриву газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік". За його словами, під загрозою перебувають ділянки трубопроводів, прокладені дном Чорного моря.

"Теж у ЗМІ сьогодні має бути, напевно, ще не встиг нічого подивитися. Йдеться про можливий вибух наших газових систем по дну Чорного моря. Це так званий Турецький потік і Блакитний потік. Ніяк заспокоїтися не можуть", — зазначив він.

Дивіться відео заяви Путіна:

/ Скріншот

Путін також стверджує, що українська влада нібито шукає способи зірвати мирний процес врегулювання війни.

Крім того, він заявив, що Росії нібито не вдається завдати стратегічної поразки.

"Не виходить завдати Росії стратегічної поразки. Ніяк не виходить. А так хочеться! Жити без цього не можуть. Або вважають, що не можуть. Обов'язково потрібно завдати поразки Росії. Шукають будь-який спосіб, будь-який, хоч що-небудь. Самі себе доведуть до якоїсь крайньої межі. Потім пошкодують", - пригрозив президент країни-агресорки Росії.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Яка ціль війни РФ проти України - думка експерта

Як раніше писав Главред, війська РФ намагаються закріпитися на правобережжі Дніпра, щоб у перспективі пробити коридор до невизнаного Придністров’я. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, це й надалі входить до завдань так званої "СВО". Він зазначає, що риторика Пєскова, Лаврова та Патрушева свідчить, що ідею "Новоросії" з порядку денного не прибрали.

"Вихід на Придністров'ї залишається одним із завдань "СВО". До того ж там чекають на Росію два європейські зрадники – Фіцо та Орбан: вони відкриють кордон і пустять російські танки", - переконаний експерт.

Жданов також підкреслює, що будь-які компроміси України щодо Донбасу фактично означатимуть перемогу кремлівського диктатора Володимира Путіна. На його думку, навіть якщо йтиметься про створення демілітаризованої території, зони вільної торгівлі чи інший формат домовленостей, це працюватиме на користь Москви.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну зіткнулися з ситуацією, коли протягом трьох місяців поспіль їхні втрати перевищують темпи поповнення особового складу. Про це західні посадовці заявили у четверту річницю вторгнення, повідомляє The Times.

Президент США Дональд Трамп прагне досягти мирної домовленості щодо війни в Україні до 4 липня — дня, коли відзначатимуть 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Водночас, за інформацією Bloomberg, наразі немає ознак того, що Володимир Путін готовий погодитися на умови, які відрізняються від його максималістських вимог.

Міністерство оборони України підготувало план ведення війни, який реалізовуватиметься одночасно з дипломатичними зусиллями. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

