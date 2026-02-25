Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

Анна Ярославська
25 лютого 2026, 11:51
На даний момент посилення мобілізаційних заходів відбувається хвилеподібно. Нових законодавчих змін немає.
Резерв+, мобілізація, блокпост
Адвокат розповіла про нові підходи до мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

Ви дізнаєтеся:

  • Як в Україні можуть почати виявляти порушення військового обліку
  • Як може змінитися підхід до контрактної служби

Адвокат, керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко в інтерв'ю виданню Главред розповіла про можливі зміни в підходах до контролю за дотриманням правил військового обліку та мобілізаційної політики.

На її думку, одним із ключових напрямків може стати подальша цифровізація процесів і автоматизація виявлення порушень. Як приклад Марченко навела систему автоматичної фіксації перевищення швидкості, коли камери зчитують номер автомобіля, система встановлює власника і формує постанову.

відео дня

Аналогічний принцип, теоретично, може бути застосований і до перевірки військового обліку.

"Тобто через інтеграцію реєстрів і систем відеоспостереження за номером автомобіля можна встановити власника і автоматично перевірити, чи є у нього порушення правил військового обліку. Якщо система фіксує такі порушення, інформація може оперативно передаватися патрульній поліції. Відповідно, у поліцейських одразу з'являється підстава для зупинки транспортного засобу і перевірки документів — наприклад, на найближчому посту або під час звичайного патрулювання", — пояснила Марченко.

Крім того, за словами адвоката, активно обговорюється зміна підходу від мобілізації до контрактної служби. Зокрема, йдеться про можливий перегляд умов контрактів для військових — з метою зробити їх більш привабливими у фінансовому та соціальному плані та стимулювати добровільне підписання.

Водночас Марченко підкреслила, що на даний момент нових законодавчих змін немає. Посилення мобілізаційних заходів, за її оцінкою, відбувається хвилеподібно — залежно від необхідності виконання мобілізаційного плану. Інтенсивність заходів може змінюватися щомісяця, однак мова йде не про нові ініціативи, а про зміну темпів застосування вже діючих механізмів.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації
Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, Міністерство оборони працює над комплексною реформою системи мобілізації. Міністр оборони Михайло Федоров анонсував "системне рішення, щоб вирішити накопичені за роки проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною та ефективною.

Інші новини:

Про персону: Поліна Марченко

Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію новини України Поліна Марченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

12:25Аналітика
Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02Україна
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Останні новини

12:56

Козловський розповів всю правду про конфлікт з Кондратюком - деталі

12:32

На 2026 рік мета – профінансувати потреби оборони і нацбезпеки без емісії - голова НБУ Пишний

12:31

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

12:25

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

12:11

"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
12:02

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02

Допоможе ганчірка та спеції: як прогнати шкідників із саду

11:59

Жінка показала скриньку зі старими прикрасами: всередині чекав сюрпризВідео

11:56

Дочка популярного американського актора вбила себеВідео

Реклама
11:51

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

11:41

Місячний календар на березень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

11:35

"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

11:24

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

10:53

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:50

Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

10:42

У березні на телеканалі "2+2" стартує новий сезон проєкту "Загублений світ"

10:38

Посівний календар на березень 2026 року: точні дати для посіву та посадки

10:37

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

10:17

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

Реклама
10:12

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

10:08

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

09:49

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

09:36

Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина

09:35

Коли Страсна п'ятниця 2026: 7 речей, які не можна робити в цей день

09:05

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:03

Стратегія на цю війну - протриматись ще один деньПогляд

09:00

Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбуваєтьсяВідео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

У кого в березні розпочнеться роман і будуть гроші: гороскоп на перший місяць весниВідео

05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

Реклама
02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти