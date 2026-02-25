Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

На даний момент посилення мобілізаційних заходів відбувається хвилеподібно. Нових законодавчих змін немає.

https://glavred.net/ukraine/kak-kamery-na-dorogah-pomogut-tck-advokat-opisala-mehanizm-proverok-voinskogo-ucheta-10743806.html Посилання скопійоване

Адвокат розповіла про нові підходи до мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН ​

Ви дізнаєтеся:

Як в Україні можуть почати виявляти порушення військового обліку

Як може змінитися підхід до контрактної служби

Адвокат, керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко в інтерв'ю виданню Главред розповіла про можливі зміни в підходах до контролю за дотриманням правил військового обліку та мобілізаційної політики.

На її думку, одним із ключових напрямків може стати подальша цифровізація процесів і автоматизація виявлення порушень. Як приклад Марченко навела систему автоматичної фіксації перевищення швидкості, коли камери зчитують номер автомобіля, система встановлює власника і формує постанову.

відео дня

Аналогічний принцип, теоретично, може бути застосований і до перевірки військового обліку.

"Тобто через інтеграцію реєстрів і систем відеоспостереження за номером автомобіля можна встановити власника і автоматично перевірити, чи є у нього порушення правил військового обліку. Якщо система фіксує такі порушення, інформація може оперативно передаватися патрульній поліції. Відповідно, у поліцейських одразу з'являється підстава для зупинки транспортного засобу і перевірки документів — наприклад, на найближчому посту або під час звичайного патрулювання", — пояснила Марченко.

Крім того, за словами адвоката, активно обговорюється зміна підходу від мобілізації до контрактної служби. Зокрема, йдеться про можливий перегляд умов контрактів для військових — з метою зробити їх більш привабливими у фінансовому та соціальному плані та стимулювати добровільне підписання.

Водночас Марченко підкреслила, що на даний момент нових законодавчих змін немає. Посилення мобілізаційних заходів, за її оцінкою, відбувається хвилеподібно — залежно від необхідності виконання мобілізаційного плану. Інтенсивність заходів може змінюватися щомісяця, однак мова йде не про нові ініціативи, а про зміну темпів застосування вже діючих механізмів.

Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред, Міністерство оборони працює над комплексною реформою системи мобілізації. Міністр оборони Михайло Федоров анонсував "системне рішення, щоб вирішити накопичені за роки проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років проходити службу в ЗСУ за річним контрактом під час воєнного стану. Контракт можна продовжити ще на рік за необхідності.

Також в Україні готують пакет змін до мобілізаційного законодавства, щоб зменшити конфлікти під час мобілізації та посилити відповідальність громадян, які ухиляються від військового обов'язку, повідомив нардеп Федір Веніславський.

Крім цього, Зеленський заявив, що Україна може відмовитися від мобілізації та перевести армію на контрактну основу за умови належного фінансування, в чому може допомогти ЄС. Він підкреслив, що контрактна служба робить армію більш передбачуваною та ефективною.

Інші новини:

Про персону: Поліна Марченко Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред