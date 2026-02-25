Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

Анна Ярославська
25 лютого 2026, 09:49
Внаслідок атаки частково зруйновано під'їзд житлового будинку. Досі тривають пошукові роботи.
Атака на Дніпропетровську область
Після авіаудару в регіоні шукають чотирьох людей / Колаж: Главред, фото: t.me/mykola_lukashuk

Коротко:

  • КАБами атакована Маломихайлівська громада
  • Частково зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами - люди
  • У Васильківській громаді постраждав 61-річний чоловік

Російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область з повітря. Військові РФ завдали удару КАБами по Маломихайлівській громаді. Під завалами можуть перебувати 4 людини. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

"В результаті вчорашнього (24 лютого, – ред.) удару КАБами по Маломихайлівській громаді частково зруйновано під'їзд житлового будинку. Досі тривають пошукові роботи. Під завалами можуть перебувати 4 людини", – написав він у Telegram.

відео дня
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk

У Васильківській громаді в результаті атаки БпЛА постраждав 61-річний чоловік. Там горів приватний будинок, а також пошкоджено фермерське господарство, дві господарські споруди та автомобіль.

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Пізно ввечері 23 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів травмовано п'ятьох людей, зокрема, одну дитину.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Названо цілі та терміни нового обстрілу РФ

РФ готує новий масований удар по території України із застосуванням балістичних ракет. Про загрозу нової російської атаки повідомив 24 лютого моніторинговий ресурс єРадар.

Ворог може завдати масованого удару по Україні вже в найближчі 48 годин.

Під удар російських балістичних ракет може потрапити Київ і Київська область.

"Відзначено ознаки, що вказують на ймовірність завданн удару балістичним озброєнням по Києву та Київській області упродовж наступних 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дніпропетровська область новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:53Україна
РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

10:08Війна
США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Китайський гороскоп на сьогодні 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Китайський гороскоп на сьогодні 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Останні новини

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

10:53

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

10:50

Чи чекати тепла в березні 2026: якою буде погода в Україні в перший місяць весни

10:42

У березні на телеканалі "2+2" стартує новий сезон проєкту "Загублений світ"

10:38

Посівний календар на березень 2026 року: точні дати для посіву та посадки

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
10:37

Китайський гороскоп на завтра 26 лютого: Тиграм - бунт, Драконам - конфлікти

10:17

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

10:12

Кому молитися про зцілення 26 лютого: яке церковне свято

10:08

РФ може готувати новий наступ з Білорусі: експерти розповіли для яких міст існує загроза

Реклама
09:49

РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

09:36

Рішення прийнято: Руслана Лижичко їде до Німеччини, причина

09:35

Коли Страсна п'ятниця 2026: 7 речей, які не можна робити в цей день

09:05

США оголосили Україні демарш через атаки на порт у Новоросійську - Стефанишина

09:03

Стратегія на цю війну - протриматись ще один деньПогляд

09:00

Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбуваєтьсяВідео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

Реклама
06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

У кого в березні розпочнеться роман і будуть гроші: гороскоп на перший місяць весниВідео

05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

22:37

Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

22:26

Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в сім'ї - що сталося

22:15

Молодь і родини з усієї країни: "Тінь" долучилась до Національного дня молитви за Україну в столиці

Реклама
21:54

Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

21:49

"Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном

21:43

Гороскоп на завтра 26 лютого: Тельцям - похвала, Левам - компліменти

21:38

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинкуВідео

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти