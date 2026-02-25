РФ атакувала КАБами житловий будинок на Дніпропетровщині: під завалами люди

Внаслідок атаки частково зруйновано під'їзд житлового будинку. Досі тривають пошукові роботи.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-kabami-zhiloy-dom-v-dnepropetrovshchine-pod-zavalami-lyudi-10743764.html Посилання скопійоване

Після авіаудару в регіоні шукають чотирьох людей / Колаж: Главред, фото: t.me/mykola_lukashuk

Коротко:

КАБами атакована Маломихайлівська громада

Частково зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами - люди

У Васильківській громаді постраждав 61-річний чоловік

Російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область з повітря. Військові РФ завдали удару КАБами по Маломихайлівській громаді. Під завалами можуть перебувати 4 людини. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

"В результаті вчорашнього (24 лютого, – ред.) удару КАБами по Маломихайлівській громаді частково зруйновано під'їзд житлового будинку. Досі тривають пошукові роботи. Під завалами можуть перебувати 4 людини", – написав він у Telegram.

відео дня

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/mykola_lukashuk

У Васильківській громаді в результаті атаки БпЛА постраждав 61-річний чоловік. Там горів приватний будинок, а також пошкоджено фермерське господарство, дві господарські споруди та автомобіль.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 лютого Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні. Під ударами опинилися щонайменше чотири обласні центри, а в Києві в результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

Пізно ввечері 23 лютого російська окупаційна армія завдала ударів по Запоріжжю. В результаті обстрілів травмовано п'ятьох людей, зокрема, одну дитину.

В ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули дві людини. Щонайменше три людини постраждали, їм надається необхідна допомога

Крім того, вранці 23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Під атакою опинилися два райони міста - Холодногірський та Основ'янський. Вже відомо про декількох поранених.

Названо цілі та терміни нового обстрілу РФ

РФ готує новий масований удар по території України із застосуванням балістичних ракет. Про загрозу нової російської атаки повідомив 24 лютого моніторинговий ресурс єРадар.

Ворог може завдати масованого удару по Україні вже в найближчі 48 годин.

Під удар російських балістичних ракет може потрапити Київ і Київська область.

"Відзначено ознаки, що вказують на ймовірність завданн удару балістичним озброєнням по Києву та Київській області упродовж наступних 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред