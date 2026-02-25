Kill-зони та фортифікації: Одесу готують до кругової оборони - що відбувається

Одеса перетворюється на фортецю. У регіоні створюють систему пасток на випадок наступу окупантів.

Одесу зміцнюють фортифікаціями — готуються до будь-якого сценарію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези:

Одесу готують до кругової оборони

Створюється розгалужена система фортифікацій та інженерних загороджень

Система оборони повинна зробити можливий наступ технічно неможливим

Одесу та область готують до кругової оборони. Створюється розгалужена система перешкод, що зробить можливий ворожий наступ технічно неможливим. Активно залучаються цивільні - від студентів до пенсіонерів, які проходять навчання на полігонах під керівництвом інструкторів. Деталі розкрив начальник Регіонального управління Сил ТрО "Південь" підполковник Денис Носіков.

"Ми зараз дуже серйозно готуємося до кругової оборони міста Одеса. Ми готуємо до кругової оборони всю Одеську область", - сказав він.

За словами Носікова, створюється дуже складна система всіляких фортифікаційних споруд, різного роду інженерних загороджень.

"Це ті ж kill-зони, це протитанкові рови, це різноманітні "пастки", капкани, це і "єгоза" (спіральне загородження з армованої колючої стрічки, - ред.), малопомітні перешкоди. Я не можу детально розповісти, але це дуже потужна велика система", - розповів підполковник.

"Просто так сюди ніхто не увійде. Це буде просто нереально", - підкреслив Носіков.

Також нарощуються підрозділи добровольчих формувань територіальних громад.

"Це не збройні сили, це місцеві люди, які мають право носити, використовувати зброю, вони виконують свої бойові завдання в рамках бойових розпоряджень. Це студенти, пенсіонери, дуже багато людей, які за станом здоров'я не можуть вступити до Збройних Сил і виконувати відповідні завдання. Паралельно ми готуємо в рамках програми підготовки населення до національного опору на наших ресурсах, наших полігонах, з нашими інструкторами. Вони дуже серйозно готуються", - додав начальник регіонального управління Сил ТрО "Південь".

Дивіться відео - Начальник Тро "Південь" Носіков розповів про підготовку Одеси до оборони:

Як писав Главред, під час тристоронніх переговорів, що проходили на початку лютого між Україною, Росією і США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на неназване джерело, знайоме з переговорами в ОАЕ.

"Україна хоче отримати гарантії безпеки для Одеси в рамках розробки мирного документа", — писало російське ЗМІ.

Навіщо Путіну Одеса: думка британського полковника

Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант вважає, що загроза наступу росіян на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього найменше очікують.

"Стратегія Росії абсолютно ясна: вона прагне не стільки до територіального просування, скільки до контролю над Україною", — сказав Грант в ефірі Еспресо.

Експерт вважає, що Росії не потрібно доходити до Львова, тому що її мета полягає в іншому.

"Їй потрібен важіль впливу, і ключовим елементом цього є Одеса. Якщо Росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну — фінансово, економічно і політично. Загроза наступу на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього найменше очікують", — зазначив полковник.

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне – РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

