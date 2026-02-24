Рус
У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

Олексій Тесля
24 лютого 2026, 22:40
У США "дуже вірять" в те, що президент України і глава Кремля незабаром проведуть зустріч.
Стів Віткофф анонсував новий раунд майбутніх переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Віткофф анонсував швидкі переговори з Україною та РФ
  • У Трампа не виключають переговори Зеленського з Путіним

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф анонсував швидкі переговори з секретарем РНБО Рустемом Умеровим, а також тристоронню зустріч між делегаціями України, РФ, США протягом наступних 10 днів.

"Як я вже говорив, ми не тільки зустрічаємося в Женеві. Я насправді думаю, що Рустем може приїхати до Флориди, щоб зустрітися з нами незабаром після цього. І буде тристороння зустріч. Я говорю про тристоронню зустріч між українською делегацією, російською делегацією, а також мною, Джаредом (Кушнером - ред.) і нашими командами, ймовірно, протягом наступних 10 днів", - сказав Віткофф в онлайн-форматі на зустрічі YES, передає "Інтерфакс-Україна".

Імовірність зустрічі Зеленського з Путіним

Віткофф також вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, яка повинна охопити, зокрема, питання територій і гарантій безпеки.

"Ми дуже віримо в цю зустріч, вважаємо, що частково ми намагалися вирішити всі інші питання, а потім залишити лідерам питання про території. Так, у нас багато роботи по територіям, нам потрібно розглянути всі різні концепції, є багато різних варіантів для роздумів", - сказав Віткофф.

Він підкреслив, що США "дуже вірять" в те, що президент України і глава Кремля проведуть зустріч, яка повинна вирішити дві речі.

"Це підтвердження питань, які ми обговорювали: процвітання, економічне зростання і можливості, кредит для української системи. Тому зустріч охопила б це, гарантії безпеки. Але, найголовніше, вона охопила б питання територій. І тому ми дуже віримо в це", - заявив Віткофф.

Він висловив надію, що якщо це відбудеться, то "тоді, можливо, ми завершимо якусь тристоронню".

"Зараз ще рано говорити про тристоронню. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо відвідувати зустрічі", - заявив Віткофф.

Чи є шанси на швидке завершення війни

Голова політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович раніше зазначав, що говорити про швидке припинення бойових дій або досягнення перемир'я поки що передчасно. За його словами, ключові розбіжності між сторонами залишаються невирішеними, тому переговорний процес може затягнутися.

Експерт висловив надію, що врегулювання не розтягнеться на весь 2026 рік, однак підкреслив: найближчим часом очікувати істотного прогресу не доводиться. Він також вважає, що США на даному етапі не демонструють готовності переходити до більш жорсткого тиску на Росію.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося, про що домовилися Україна з РФ і яка роль США. Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві. Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Про персону: Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

