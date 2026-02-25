"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

Попри величезні втрати та сповільнення економіки, Кремль продовжує витрачати мільярди на оборону.

Кремль використовує війну для модернізації озброєнь / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Росія продовжує війну в Україні у 2026 році

Військові витрати РФ у 2025 році склали $186 млрд (7,3% ВВП)

Загроза Європі з боку ракет та дронів зростає

Попри зростаючий економічний тиск і дефіцит кадрів, Росія може продовжувати вторгнення в Україну протягом усього 2026 року. Загроза Європі з боку російських ракет і безпілотників при цьому посилюється.

Витрати на війну б’ють рекорди

Бастіан Гігеріх, генеральний директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), зазначає: "мало що вказує" на зниження здатності Росії вести війну проти України п’ятий рік поспіль.

За даними аналітиків, у 2025 році Кремль витратив на оборону не менше $186 млрд, що склало 7,3% ВВП країни – більш ніж удвічі перевищує частку витрат США, пише The Guardian.

Експерт з оборонних фінансів Фенелла Макгерті підкреслила, що хоча економіка Росії сповільнюється і це може призвести до "потенційного зниження" військових витрат у 2026 році, це відбувається на фоні різкого зростання попередніх років. Військові витрати країни подвоїлися в реальному вираженні з 2021 року, дозволяючи активно модернізувати техніку та залучати контрактників.

Проблема з кадрами

За словами Найджела Гулд-Девіса, експерта з Росії, "зростаючі ознаки того, що темпи набору в РФ почали відставати від щомісячних втрат", можуть поставити Кремль перед "моментом істини": або зменшувати темпи наступу, або оголошувати другу хвилю примусової мобілізації, ризикуючи соціальними протестами.

За оцінками, Росія набирає від 30 до 35 тисяч осіб на місяць, проте якість кадрів падає – вербувальникам доводиться залучати залежних та фізично нездорових людей.

Модернізація війни

Москва також використовує війну для модернізації озброєнь, зокрема дронів Shahed-136, здатних уражати цілі по всій Європі на відстані до 2000 км. Гігеріх наголосив на необхідності посилення ППО НАТО, нагадавши про інцидент у вересні минулого року, коли 21 російський дрон порушив простір Польщі та паралізував роботу аеропортів.

Європа готується

Європейські союзники по НАТО пообіцяли довести оборонні бюджети до 3,5% ВВП до 2035 року. Експерти зазначають, що для зменшення військової залежності від США у сферах розвідки та космічних технологій Європі знадобиться час до середини 2030-х.

Що насправді з економікою РФ – думка експерта

Політичний та економічний аналітик Тарас Загородній вказує, що ситуація на світовому нафтовому ринку вже відчутно б’є по російській економіці та обмежує можливості фінансування війни проти України.

За його словами, це проявляється у скороченні витрат на виробництво озброєння та зростанні заборгованості на підприємствах оборонного комплексу, де виплати урізали ще в середині минулого року.

"На початку 2026 року проблем у Росії стало помітно більше порівняно з попереднім роком. Перший квартал 2025-го їй вдалося пройти відносно стабільно завдяки тодішнім високим цінам на нафту", — пояснює експерт.

"Все це неодмінно вплине на оборонний бюджет РФ, бо грошей ставатиме дедалі менше", — підсумовує Загородній.

