Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Росія не відмовилися від своїх планів не тільки щодо України, тому готує відповідний плацдарм.

Путін все ще хоче захопити не лише Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Плацдарм на правобережжі Дніпра росіянам потрібний для виходу на ПМР

Якщо Україна піде на територіальні поступки, РФ ніхто вже не зупинить

У ворога є союзники в Європі, які "відкриють кордон" для армії РФ

Армія країни-агресорки Росії прагне створити плацдарм на правому березі Дніпра, щоб вийти на невизнане Придністров'я. Це залишається одним із завдань так званої "СВО".

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, заяви Пєскова, Лаврова та Патрушева свідчать про те, що "Новоросію" з порядку денного ніхто не знімав.

"Вихід на Придністров'ї залишається одним із завдань "СВО". До того ж там чекають на Росію два європейські зрадники – Фіцо та Орбан: вони відкриють кордон і пустять російські танки", - переконаний експерт.

Жданов наголошує, що будь-які поступки України щодо Донбасу будуть означати перемогу кремлівського диктатора Володимира Путіна. Навіть якщо буде йти мова про демілітаризовану зону, зону вільної торгівлі чи інше.

"Якщо він виконає хоча б один пункт із тих, які називав 24 лютого 2022 року, значить переможе. А з цієї перемоги в Росії зроблять "взяття Берліна" і кричати на весь світ: "Ми говорили, що можемо повторити. Ось ми повторили!".Росія не має больового порога втрат: треба покласти мільйон чоловік – покладе, потрібно другий мільйон – покладе, потрібно третій – покладе. Для неї головне перемогти, якою ціною – не важливо, потім просто "бухати" за загиблих "героїв", - зауважив він.

Тому після виконання хоча б одного пункту Путіна вже ніхто не зупинить і наступного дня він може сказати йти в атаку на Кишинів на танках.

Придністров'я / Інфографіка: Главред

Як РФ може атакувати Україну з невизнаного Придністров'я

Главред писав, що за словами полковника ЗСУ Владислава Волошина, на території ПМР ворог може використовувати стратегічний об'єкт – аеродром у Тирасполі, як майданчик для запуску дронів по Україні.

РФ відпрацьовує дії під час умовної тривоги, перевіряє системи зв'язку. Крім цього противник на території ПМР перебуває в посиленому режимі несення служби, також ворог намагається вести розвідувальну діяльність, облаштовує інженерні споруди на кордонах.

Ситуація в Придністров'ї - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що жодних ознак активних переміщень або нарощування ворожих сил з боку невизнаного Придністров’я Україна не фіксує, тому навряд чи звідти може бути атака на українську оборону.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір домагатися виведення російських військ з Білорусі, Грузії, Вірменії та Придністров'я в рамках потенційної мирної угоди щодо України.

Напередодні повідомлялося, що росіяни не мають зараз інших важелів впливу на Молдову, окрім підняття ставок по Придністровʼю. І тому зараз, цілком реально, можуть початися певні інформаційні рухи по ескалаціі ситуації.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

