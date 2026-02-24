Рус
Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

Юрій Берендій
24 лютого 2026, 22:52оновлено 24 лютого, 23:23
У Запорізькій області 25 лютого запровадять погодинні відключення електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми, вказали в обленерго.
Відключення світла Запоріжжя - коли не буде світла 25 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Обмеження будуть діяти протягом всієї доби
  • Графіик погодинних відключень вводять для стабілізації ситуації в енергосистемі

25 лютого в Запорізькій області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Як повідомили в "Запоріжжяобленерго", відповідно до розпорядження НЕК Укренерго, такі заходи застосовують для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми України.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 25 лютого / Скріншот

Час відсутності електропостачання визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням додаткових 30 хвилин, необхідних для технічних перемикань.

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 25 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Крім того, з 00:00 до 24:00 у повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності для п’яти черг. У разі надходження нових вказівок від "Укренерго" графіки коригуватимуть, а про зміни оперативно інформуватимуть на офіційних інформаційних ресурсах протягом дня.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головним завданням російських ударів по енергетичній інфраструктурі взимку була спроба влаштувати повний блекаут і паралельно інформаційно спровокувати так зване "повстання українців". Втім, ці наміри провалилися. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Разом із тим Росія готує нову атаку на українську енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних бригад та підвищенню температури повітря намітилася позитивна динаміка у сфері електропостачання.

Що стосується імпорту електроенергії, найбільші обсяги надходять з Угорщини та Словаччини. За інформацією аналітика ринку ExPro Consulting Дар’ї Орлової, частка Угорщини у структурі імпорту становить 45%, а Словаччини — 18%. У 2025 році ці показники складали 42% і 19% відповідно.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

