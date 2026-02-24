Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

25 лютого в Черкасах та області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки ворожих обстрілів, зазначили в обленерго.

Графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки будуть діяти для Черкас та області протягом всієї доби

Обмеження застосовують через наслідки російських ударів по енергетиці

25 лютого в Черкасах та області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в "Черкасиобленерго".

У "Черкасиобленерго" зазначають, що обмеження запроваджуються через безперервні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів.

Графіки відключення світла в Черкаській області 25 лютого / Скріншот / Скріншот

Крім того, згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області 25 лютого з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 05:00 – 07:30, 10:30 – 13:30, 18:30 – 19:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 06:00 – 08:30, 11:30 – 14:30, 17:30 – 20:00, 23:00 – 00:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 07:30 – 10:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:30

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:30 – 00:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 01:00 – 03:00, 08:00 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 00:00 – 02:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:30 – 21:30

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 02:00 - 04:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 03:00 – 05:00, 08:30 – 11:30, 14:30 – 17:30, 21:00 – 23:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 00:00 – 01:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00

Відключення світла 25 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 04:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:30 – 00:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Словаччина офіційно припиняє екстрене постачання електроенергії до України. Обмеження діятимуть доти, доки українська сторона не відновить транспортування нафти до Словаччини через нафтопровід "Дружба". Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

До цього, 22 лютого країна-агресорка Росія здійснила масований удар по Україні із застосуванням ракет і дронів. Однак, плани ворога щодо масштабного знищення енергооб’єктів не реалізувалися і більшість ракет була збита. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

Водночас, Росія може готувати нові атаки на енергосистему. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що завдяки роботі ремонтних служб і підвищенню температури повітря ситуація з електропостачанням поступово покращується.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

