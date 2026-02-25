Рус
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW

Віталій Кірсанов
25 лютого 2026, 10:53оновлено 25 лютого, 11:37
Москва посилює ядерну риторику на тлі обговорень західними країнами можливих гарантій безпеки для України.
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну
РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Можливі цілі Кремля
  • Імовірність інформаційної операції
  • Ризики для ядерної інфраструктури

Росія здатна використати загрозу радіологічного інциденту на території України в рамках інформаційної кампанії проти Києва. Про це йдеться у звіті Інститутувивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, Москва посилює ядерну риторику на тлі обговорень західними країнами можливих гарантій безпеки для України. Російські офіційні особи, в тому числі представники Служби зовнішньої розвідки РФ, роблять заяви, які підігрівають тему потенційного застосування ядерної зброї.

відео дня

Окремі попередження лунають на адресу Великої Британії та Франції - держав, які відіграють ключову роль у переговорах "коаліції бажаючих".

Можливі цілі Кремля

За версією ISW, подібна риторика може переслідувати кілька завдань:

  • посіяти страх ескалації між ядерними державами;
  • знизити готовність європейських країн надавати Україні довгострокові гарантії безпеки;
  • підштовхнути США до обмеження підтримки відповідних ініціатив.

Імовірність інформаційної операції

Експерти не виключають, що Росія може спробувати використати тему радіологічної загрози у власних інформаційних цілях. Серед можливих сценаріїв аналітики називають:

  • провокування або допущення радіологічного інциденту на українській території;
  • подальше звинувачення Києва в застосуванні ядерної або радіологічної зброї.

Такі дії, за оцінкою ISW, могли б бути спрямовані на ослаблення міжнародної підтримки України та вплив на суспільні настрої всередині країни.

Ризики для ядерної інфраструктури

У звіті також підкреслюється, що російські сили регулярно завдають ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, включаючи пов'язані з атомною галуззю.

Подібні атаки збільшують ймовірність радіологічних подій - як навмисних, так і викликаних технічними пошкодженнями.

Чи є загроза ядерного удару по Україні - думка експерта

Політичний експерт Максим Розумний заявив, що дзеркальна риторика США на ядерні погрози Росії допомагає стабілізувати ситуацію і знижує рівень ризику для світу.

Водночас він зазначив, що ймовірність тактичного ядерного удару по Україні все ще існує. Однак вона залежить не стільки від заяв Москви чи Вашингтона, скільки від конкретних політичних і тактичних обставин.

"Путін може відреагувати на певну ситуацію, яка здається йому загрозливою для його режиму і його реноме в цій війні, як загнана щур. Він може завдати тактичного ядерного удару по Україні, але якщо буде впевнений, що не буде жорсткої реакції Заходу і Китаю. Тобто, коли він відчуватиме безкарність, він може піти на такий крок, якщо це вирішить якусь його проблему", - припустив Розумний.

РФ може спровокувати радіаційний інцидент і звинуватити Україну – ISW
Інфографіка Главреда

Ядерні загрози РФ - новини по темі

Нагадаємо, в листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що Штати володіють найбільшим у світі ядерним арсеналом і не хочуть залишатися єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань. Він виступив за поступову денуклеаризацію і підкреслив, що обговорював це питання з лідерами Росії та Китаю.

Через кілька днів Путін доручив розпочати підготовку до можливих ядерних випробувань. За даними російських ЗМІ, відповідні завдання отримали МЗС, Міноборони та спецслужби. У Кремлі заявляють, що це може стати "відповіддю" на дії США і нарощування їх стратегічних озброєнь.

Як повідомляв Главред, російський політолог Сергій Караганов заявив, що в разі наближення поразки РФ у війні проти України Кремль може вдатися до ядерних ударів по союзникам України в Європі. За його словами, Росія воює не з Україною, а з Європою, і прагне її повної поразки, сподіваючись обмежитися лише погрозами застосування ядерної зброї.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований в 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерна зброя ядерний удар війна Росії та України Інститут вивчення війни Ядерна зброя України
У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

