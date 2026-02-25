Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз погоди у Рівному та області на 26 лютого/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Якою буде погода у Рівному та області 26 лютого

Коли температура підніметься до +3 градусів

У четвер, 26 лютого, на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий невеликий сніг та мокрий сніг, удень істотних опадів не прогнозується.

Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на дорогах збережеться ожеледиця. Про це попереджають в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

У четвер температура повітря у Рівненській області вночі становитиме від -1 до -6 градусів, удень коливатиметься від -2 до +3. У Рівному вночі очікується -3…-5 градусів, а вдень температура підніметься до 0…+2.

Синоптики попереджають, що протягом доби на території області та Рівного збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Коли Україну накриє нова хвиля похолодання - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани.

До 25 лютого погода істотно не зміниться, але до кінця тижня українців чекає чергове похолодання. Воно почнеться вже 26 лютого. Синоптик попередила, що воно буде невеликим.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, протягом тижня очікуються опади та тумани, видимість низька, лід підтаватиме. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 26 лютого очікується невелике похолодання.

Також в Україні починається сезон підвищених паводкових ризиків через глибоке промерзання ґрунту, великі снігові запаси та запізнілу весну. Найбільший підйом води очікується в басейнах Дніпра, Десни та Прип’яті, у Києві під загрозою опиняться низинні території, зокрема Труханів острів і Гідропарк.

Крім цього, Чернігівська область готується до весняної повені через аномально велику кількість опадів. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні ризику.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

