51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

Валерій Харчишин особисте життя - артист розповів про новий роман / колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Український співак і лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин навесні 2022 року оголосив про розлучення з дружиною Юлією після 12 років шлюбу. Пізніше стало відомо, що музиканта пов'язували романтичні стосунки з журналісткою Яніною Соколовою.

У недавньому інтерв'ю, описуючи свої ідеальні стосунки, Харчишин зізнався, що більше не самотній. У житті артиста з'явилася особлива людина, яка дарує йому відчуття дому, що для нього вкрай важливо.

"Кожна людина – це перш за все її внутрішній світ, її особисті стосунки, її "вдома". Коли налагоджуються стосунки вдома, і ти розумієш, що на тебе там чекають, що є тил і він сформований, тоді налагоджуються усі процеси. У мене було трохи зле вдома. Зараз я відчуваю цей тил, і мені добре. Мабуть, відчуття того тилу і відчуття, що ти можеш відштовхнутись від тилу... Дім притягує, а дно я вже пережив. Тобто я відштовхнувся від дна – марної надії, співзалежних, чи монозалежних стосунків. Коли я кажу про тил – це про людину, яка допомогла мені відштовхнутись від дна. Це в першу чергу друг, подруга. Але це людина, до якої є почуття", - зазначає Валерій Харчишин.

Валерій Харчишин особисте життя - артист розповів про новий роман / Скріншот YouTube

Про персону: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

