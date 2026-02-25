51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

Читайте більше:
- Що Валерій Харчишин каже про свої стосунки
- Як він характеризує своє нинішнє кохання
Український співак і лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин навесні 2022 року оголосив про розлучення з дружиною Юлією після 12 років шлюбу. Пізніше стало відомо, що музиканта пов'язували романтичні стосунки з журналісткою Яніною Соколовою.
У недавньому інтерв'ю, описуючи свої ідеальні стосунки, Харчишин зізнався, що більше не самотній. У житті артиста з'явилася особлива людина, яка дарує йому відчуття дому, що для нього вкрай важливо.
"Кожна людина – це перш за все її внутрішній світ, її особисті стосунки, її "вдома". Коли налагоджуються стосунки вдома, і ти розумієш, що на тебе там чекають, що є тил і він сформований, тоді налагоджуються усі процеси. У мене було трохи зле вдома. Зараз я відчуваю цей тил, і мені добре. Мабуть, відчуття того тилу і відчуття, що ти можеш відштовхнутись від тилу... Дім притягує, а дно я вже пережив. Тобто я відштовхнувся від дна – марної надії, співзалежних, чи монозалежних стосунків. Коли я кажу про тил – це про людину, яка допомогла мені відштовхнутись від дна. Це в першу чергу друг, подруга. Але це людина, до якої є почуття", - зазначає Валерій Харчишин.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Віталій Козловський готується вдруге стати батьком. Первістку українського співака, сину Оскару, днями виповниться два роки.
Також українська журналістка і ведуча Марічка Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ - хлопець мобілізувався за контрактом. Він пішов служити за прикладом свого батька.
Читайте також:
- "Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном
- Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в родині - що сталося
- Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України
Про персону: Валерій Харчишин
Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред