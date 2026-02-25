Найнебезпечніша 'зброя' Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

Десятки суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи фінансове підживлення війни проти України.

Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден / Колаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Що написано в матеріалі Sky News:

Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден

Нафтові доходи Росії скоротилися приблизно на чверть

Один з ключових інструментів впливу Кремля сьогодні буквально курсує через британські води. Йдеться про російські нафтові танкери так званого "тіньового флоту", які регулярно перетинають Ла-Манш, незважаючи на введені Заходом санкції. Про це пише Sky News.

За оцінками експертів, десятки таких суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи фінансове підживлення війни проти України. Фахівець з питань безпеки професор Майкл Кларк попереджає: ситуація може перерости в повноцінне військове протистояння на морі.

Судна, що підпадають під санкції, біля британських берегів

Журналісти зафіксували, як менш ніж за дві години ходу від узбережжя Великої Британії через протоку пройшли три танкери - "Rigel", "Hyperion" і "Kousai", що знаходяться під санкціями. Судна вийшли з російських портів Балтики і прослідували через найбільш вузьку ділянку Ла-Маншу.

Танкер типу Suezmax "Rigel" довжиною понад 270 метрів перевозив близько мільйона барелів нафти, завантаженої в Приморську. Приблизна вартість вантажу оцінюється в 55 млн доларів. Судно ходить під прапором Камеруну, управляється компанією, зареєстрованою на Сейшелах, і включено до санкційних списків ЄС, Великої Британії та Канади.

"Hyperion" в різний час змінював прапор - подібна практика вважається характерною для "тіньового флоту". Часта зміна юрисдикції, непрозора структура власності і сумнівні страхові схеми дозволяють таким судам обходити суворий контроль.

Під час проходження "Kousai" британська берегова охорона вимагала надати підтвердження страхування протягом доби. Проте прямих затримань в акваторії Ла-Маншу досі не відбувалося.

Масштаби "тіньового флоту"

Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден. Більше 60% експорту російської нафти зараз здійснюється саме через такі танкери.

Представник компанії Vortexa Памела Мунгер зазначає, що для приховування походження нафти нерідко використовується ланцюжок з п'яти-семи перевантажень з судна на судно.

Після початку повномасштабної війни основними імпортерами російської нафти стали Китай та Індія. Однак санкційний тиск істотно вплинув на вартість сировини: марка Urals торгується з помітним дисконтом до Brent.

За словами головного економіста Argus Media Девіда Файфа, якщо в 2021 році різниця в ціні становила всього 2-3 долари за барель, то тепер вона досягає приблизно 27 доларів. В результаті нафтові доходи Росії скоротилися приблизно на чверть в річному вираженні, а в окремі періоди падіння досягало 50%.

Чи можливий силовий сценарій

Сполучені Штати вже затримували танкери, пов'язані з Венесуелою, які підпадають під санкції. Французькі військові також перехоплювали окремі судна в Середземному морі. Великобританія ж поки обмежується в основному перевірками страхової документації.

Проте професор Кларк допускає посилення підходу з боку союзників. На його думку, може настати момент, коли Велика Британія та інші морські держави Північної Європи почнуть діяти значно жорсткіше.

У британському Міністерстві оборони повідомили, що запросили страхові документи більш ніж у 600 суден. Там підкреслили, що стримування, порушення діяльності та ослаблення російського "тіньового флоту" залишаються пріоритетним завданням.

Незважаючи на це, танкери продовжують регулярно проходити через Ла-Манш, забезпечуючи надходження коштів, які Москва направляє на фінансування війни проти України.

Інфографіка: Главред

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, в треті країни.

Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту і суб'єктів, що обслуговують російський ВПК.

