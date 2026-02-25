Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

Віталій Кірсанов
25 лютого 2026, 08:19
Десятки суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи фінансове підживлення війни проти України.
Аналітики оцінюють чисельність
Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден / Колаж: Главред, фото: war-sanctions.gur.gov.ua/, facebook.com/UScoastguard

Що написано в матеріалі Sky News:

  • Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден
  • Нафтові доходи Росії скоротилися приблизно на чверть

Один з ключових інструментів впливу Кремля сьогодні буквально курсує через британські води. Йдеться про російські нафтові танкери так званого "тіньового флоту", які регулярно перетинають Ла-Манш, незважаючи на введені Заходом санкції. Про це пише Sky News.

За оцінками експертів, десятки таких суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи фінансове підживлення війни проти України. Фахівець з питань безпеки професор Майкл Кларк попереджає: ситуація може перерости в повноцінне військове протистояння на морі.

відео дня

Судна, що підпадають під санкції, біля британських берегів

Журналісти зафіксували, як менш ніж за дві години ходу від узбережжя Великої Британії через протоку пройшли три танкери - "Rigel", "Hyperion" і "Kousai", що знаходяться під санкціями. Судна вийшли з російських портів Балтики і прослідували через найбільш вузьку ділянку Ла-Маншу.

Танкер типу Suezmax "Rigel" довжиною понад 270 метрів перевозив близько мільйона барелів нафти, завантаженої в Приморську. Приблизна вартість вантажу оцінюється в 55 млн доларів. Судно ходить під прапором Камеруну, управляється компанією, зареєстрованою на Сейшелах, і включено до санкційних списків ЄС, Великої Британії та Канади.

"Hyperion" в різний час змінював прапор - подібна практика вважається характерною для "тіньового флоту". Часта зміна юрисдикції, непрозора структура власності і сумнівні страхові схеми дозволяють таким судам обходити суворий контроль.

Під час проходження "Kousai" британська берегова охорона вимагала надати підтвердження страхування протягом доби. Проте прямих затримань в акваторії Ла-Маншу досі не відбувалося.

Масштаби "тіньового флоту"

Аналітики оцінюють чисельність "тіньового флоту" приблизно в 800 суден. Більше 60% експорту російської нафти зараз здійснюється саме через такі танкери.

Представник компанії Vortexa Памела Мунгер зазначає, що для приховування походження нафти нерідко використовується ланцюжок з п'яти-семи перевантажень з судна на судно.

Після початку повномасштабної війни основними імпортерами російської нафти стали Китай та Індія. Однак санкційний тиск істотно вплинув на вартість сировини: марка Urals торгується з помітним дисконтом до Brent.

За словами головного економіста Argus Media Девіда Файфа, якщо в 2021 році різниця в ціні становила всього 2-3 долари за барель, то тепер вона досягає приблизно 27 доларів. В результаті нафтові доходи Росії скоротилися приблизно на чверть в річному вираженні, а в окремі періоди падіння досягало 50%.

Чи можливий силовий сценарій

Сполучені Штати вже затримували танкери, пов'язані з Венесуелою, які підпадають під санкції. Французькі військові також перехоплювали окремі судна в Середземному морі. Великобританія ж поки обмежується в основному перевірками страхової документації.

Проте професор Кларк допускає посилення підходу з боку союзників. На його думку, може настати момент, коли Велика Британія та інші морські держави Північної Європи почнуть діяти значно жорсткіше.

У британському Міністерстві оборони повідомили, що запросили страхові документи більш ніж у 600 суден. Там підкреслили, що стримування, порушення діяльності та ослаблення російського "тіньового флоту" залишаються пріоритетним завданням.

Незважаючи на це, танкери продовжують регулярно проходити через Ла-Манш, забезпечуючи надходження коштів, які Москва направляє на фінансування війни проти України.

Найнебезпечніша 'зброя' Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News
Інфографіка: Главред

Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту" - експерт

Главред писав, що, за словами керівника програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, Росія змушена шукати альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв "тіньовим флотом", поступово змінюючи маршрути і підвищуючи вартість власних схем.

За оцінкою Лакійчука, важливу роль відіграють і балтійські порти - Усть-Луга і Санкт-Петербург, де російська сторона вважає свої танкери відносно захищеними. Судна так званого "тіньового флоту" там почуваються досить впевнено і навіть залучаються до диверсійних дій на території європейських держав.

Боротьба з "тіньовим флотом" РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ЗМІ, адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дозволила Україні наносити удари по російському "тіньовому флоту".

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до складу "тіньового флоту" країни-агресора Росії. РФ використовувала ці судна для транспортування нафти і нафтопродуктів з російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, в треті країни.

Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 225 капітанів суден російського тіньового флоту і суб'єктів, що обслуговують російський ВПК.

Читайте також:

Про джерело: Sky News

Sky News — британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка, у свою чергу, є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно знаходиться у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (у тому числі в готельних міжнародних мережах). Аудиторія оцінюється в 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Чорноморський флот санкції США санкції проти Росії новини України новини України та світу санкції Євросоюзу війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:19Світ
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:59Інтерв'ю
Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказав

07:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Останні новини

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Найнебезпечніша "зброя" Путіна проходить через Ла-Манш на очах у всіх - Sky News

08:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 лютого (оновлюється)

07:59

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

07:34

Трамп у Конгресі зробив гучну заяву про Україну: що сказавВідео

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
06:56

Вашингтон розширив санкції проти РФ: кого і чому покарав Мінфін США

06:30

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

06:11

Мені страшно, що ми можемо безповоротно втратити відчуття єдностіПогляд

05:56

Гороскоп для Дів на березень 2026: спадщина, виплати та нові доходиВідео

Реклама
05:31

Нова хвиля потепління на Полтавщині: синоптики попередили про зміну погоди

04:41

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні видри за 31 с

02:04

"Момент істини": коли РФ опиниться перед неминучим вибором у війні з Україною

02:00

"Закликаю не соромитися": Ольга Сумська приголомшила відвертим зізнанням

01:30

51-річний Харчишин розповів про нове кохання: "Притягує"

01:11

"Немає ненависті": Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям

00:47

Перше підживлення розсади – як не зіпсувати врожай і зміцнити корінняВідео

24 лютого, вівторок
23:54

Курган & Agregat і зірки "Тихої Нави" отримали нагороди від президента України

23:51

"Я дуже сподіваюся, що це вкид": журналіст попередив про масштабний скандал в УАФ

23:43

У Києві та області відключатимуть електроенергію 25 лютого – графіки

Реклама
22:52

Кількість відключень зменшилась - нові графіки для Запорізької області на 25 лютого

22:47

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

22:40

У Трампа заговорили про переговори Зеленського з Путіним і винесли головне питання

22:37

Нові графіки відключень для Черкаської області - коли не буде світла 25 лютого

22:26

Сніжана Бабкіна повідомила про страшне горе в сім'ї - що сталося

22:15

Молодь і родини з усієї країни: "Тінь" долучилась до Національного дня молитви за Україну в столиці

21:54

Хлопчик шаленіє: 44-річна Альба підтвердила роман з молодим актором

21:49

"Показала нутро": що витворила Настя Каменських за кордоном

21:43

Гороскоп на завтра 26 лютого: Тельцям - похвала, Левам - компліменти

21:38

Кінець війни до 4 липня: Зеленський оцінив ініціативу Трампа і поставив умову

21:29

Чорна цвіль зникне за лічені хвилини: простий засіб є в кожному будинкуВідео

21:19

На Львівщині прокурор збив двох дітей: слідчі розпочали розслідування, деталі

20:56

Розкрито таємницю V-подібної вставки на одязі: для чого насправді вона потрібнаВідео

20:50

У Кремлі поставили дедлайн щодо війни проти України - названо дату

20:34

"Розносить нас капітально": названо головну перевагу РФ у війні з Україною

20:10

Точно не "любвеобильный": як українською назвати людину, яка часто закохуєтьсяВідео

20:06

"Хай домовляється з Москвою", – Зеленський чітко відповів Орбану на шантажВідео

19:41

У Панамі знайшли таємничу гробницю: що приховує багатство давнього правителя

19:35

Одна проста звичка під час прання повільно "вбиває" одяг: у чому помилкаВідео

19:34

Щури "захопили" місто: жінка показала тривожну картину з вулиціВідео

Реклама
19:29

Не масштабний контрнаступ: розкрито причину відступу росіян на фронті

19:10

Коли війна закінчиться?Погляд

18:49

Паркування, перевезення та не тільки: що зміниться для водіїв з 1 березняВідео

18:40

Чи сумує кіт без господаря – ось, що робить кішка протягом дняВідео

18:37

Нюд, посунься: тренди манікюру на весну 2026 року

18:32

Дощі із мокрим снігом налетять на Львівщину: оголошено жовтий рівень небезпеки

18:30

"Нам стане дуже важко": розкрито тривожний сценарій продовження війни

18:03

В українській мові знайшли слово з трьома апострофами: що це за мовний феномен

18:02

Дівчина показала фото нової стрижки: ніхто не був готовий до такого результатуВідео

17:55

Рептилія розміром з п'ятиповерхівку: вчені вразили габаритами гігантської змії

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти