Йде "зовсім інший процес": у Кремлі сказали, чи буде новорічне перемир'я на фронті

Анна Ярославська
3 грудня 2025, 06:47оновлено 3 грудня, 07:38
Тема новорічного перемир'я не порушується, сказав Дмитро Пєсков.
Дмитро Пєсков, ЗСУ
Росія не пропонує паузу на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Пєсков прокоментував можливість "новорічного перемир'я" на фронті
  • За його словами, питання припинення вогню на свята не обговорюється
  • Він заявив, що зараз триває "зовсім інший процес"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, чи розглядають зараз можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" в зоні бойових дій.

Російські журналісти поцікавилися, чи запропонує Москва "новорічне перемир'я" на полі бою, пише 3 грудня прокремлівське медіа РИА Новости.

Речник Путіна заявив кореспондентам, що поки питання припинення вогню на новорічні свята не розглядали. За його словами, зараз відбувається "зовсім інший процес".

"Поки про це не йшлося, зараз триває інший зовсім процес", - сказав Пєсков.

Пєсков, імовірно, мав на увазі переговори між сторонами та обговорення так званого "мирного плану".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори Путіна та Віткоффа 2 грудня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, 2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладення мирної угоди в Україні.

"Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - сказала Левітт.

Зазначимо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф має намір доставив до Москви узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Чого хоче Путін: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

За його словами, за цей час Росія вирішить свої питання: можливо, вийде на певні домовленості зі Сполученими Штатами, уникне надмірних санкцій, а, можливо, і доб'ється зняття частини з них.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

