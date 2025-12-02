В Кремлі назвали умови закінчення війни перед переговорами з Віткоффом

Кремль заявляє про нібито прагнення до "довготривалого врегулювання" війни на фоні запланованих контактів між Путіним і спецпосланцем США.

В Кремл висунули умови щодо завершення війни проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Кремль хоче врегулювання війни "на покоління наперед", але згадав про цілі "СВО"

Путін та Віткофф обговорять результати переговорів делегацій України та США у Флориді

В Кремлі перед зустріччю російського диктатора та воєнного злочинця Путіна з спецпредставником Трампа Віткоффом озвучили нові заяви щодо умов завершення війни проти України. Відповідні заяви зробив речник Путіна Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Пєсков заявив, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України "на багато поколінь уперед". Він також підкреслив, що Москва нібито готова до мирних перемовин, але наполягає на досягненні власних цілей, визначених у межах так званої "СВО".

"Ми високо цінуємо зусилля президента Трампа і його адміністрації, і ми хочемо вирішити проблеми нашої безпеки на багато поколінь вперед", - сказав речник Путіна.

Пєсков повідомив, що Володимир Путін планує обговорити зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом питання, які порушувалися під час зустрічі американської та української делегацій у Флориді. За його словами, Путін і Віткофф зможуть обмінятися оцінками домовленостей між Києвом і Вашингтоном щодо можливих шляхів урегулювання.

За інформацією Пєскова, зустріч Путіна зі спецпредставником США відбудеться 2 грудня та розпочнеться через п’ять годин (о 16:00 за Києвом).

"Пан Вітткофф буде в Москві, він наш головний переговірник, і він зустрінеться з нашим президентом. Перед цим у них було кілька тижнів дуже інтенсивної роботи з українською стороною, вони готували, скажімо так, версію плану врегулювання Трампа", — сказав представник Кремля.

Чи погодиться Росія на мирний план США - думка експерта

Як писав Главред, російсько-ізраїльський бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що Путін не стане відкрито відкидати американські ініціативи.

Він переконаний, що Кремль і надалі маніпулюватиме переговорним процесом, уникаючи конкретних рішень і вигадуючи причини для зриву будь-яких угод. За оцінкою Невзліна, Путін не налаштований припиняти війну й готовий продовжувати бойові дії навіть тоді, коли умови виглядали б сприятливими для Росії.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує привезти до Москви погоджений з Україною варіант мирного врегулювання. Водночас, на думку австралійського генерала у відставці та військового аналітика Міка Раяна, немає причин вважати, що Росія погодиться на поступки чи буде готова завершити війну.

Водночас адміністрація Дональда Трампа демонструє значний оптимізм щодо можливості досягнення мирної угоди стосовно України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

У Кремлі хочуть уникнути відкритих коментарів щодо підсумків зустрічі США та Росії, що відбудеться 2 грудня. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), таким чином Москва намагається приховати ймовірне неприйняття запропонованого американо-українського плану врегулювання.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

