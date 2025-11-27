"Хапаєшся за голову": дипломат розгромив "мирний план" Трампа

Пропозиція США - це "типовий варіант примусу жертви до миру і запрошення агресора до нового витка агресії".

Володимир Огризко розкритикував "мирний план" Дональда Трампа, назвавши його небезпечним і проросійським / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головні тези Огризка:

Будь-який із 28 пунктів мирного плану викликає шок

Документ не можна назвати планом - він виглядає як текст, фактично складений у Москві

У документі не враховано жодної позиції України

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко прокоментував "мирний план" Дональда Трампа і пояснив, які його пункти можуть бути найнебезпечнішими і призведуть до нових ризиків у майбутньому.

"Який із 28 пунктів не візьми - хапаєшся за голову", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

"Безпека і політичний статус України" - що це за формула така? Нам що, будуть визначати наш статус? Як прочитати це формулювання? Далі - "підтвердження суверенітету України". Україні не потрібно нічого підтверджувати! Вона є членом ООН, і безліч міжнародно-правових документів уже давно підтвердили наш суверенітет і статус. Про що тоді йдеться? Цей пункт є абсурдним", - пояснив він.

Пункт про гарантії безпеки також викликає питання. Зокрема, незрозуміло, про що саме йдеться і які умови будуть висуватися.

Огризко вважає, що насправді жодного плану немає. Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що це Штати вислухали пропозиції та ідеї, щоб врахувати позиції сторін. Але насправді жодної позиції України не враховано.

"Який пункт не візьми, це вимога, прописана в Росії, і з цим чомусь погодилася американська адміністрація. Це типовий варіант примусу жертви до миру і запрошення агресора до нового витка агресії через певний період часу. Приводи агресору не потрібні, він знайде їх сам", - резюмував дипломат.

Як писав Главред, США і Україна просунулися в питанні узгодження плану закінчення війни, проте ключові розбіжності все ще залишаються невирішеними, і кінцевий текст документа поки що не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Президент США Дональд Трамп головну поступку з боку РФ.

Також Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

Як пише видання Politico з посиланням на джерела, США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошуватиме главу України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що мирний план Трампа не приведе до результату.

За його словами, позиція Путіна як була, так і залишається незмінною. Вона базується на двох його публічних виступах - 17 червня 2023 року і 14 червня 2024 року.

"Перший був присвячений так званим "стамбульським угодам", де, на думку Путіна, йому хтось щось обіцяв, зокрема скорочення армії до 250 тис. (росіяни наполягали на 85 тис.) та контроль над українським важким озброєнням тощо. Ну, й інші фантазії Кремля. Друга була присвячена "умовам припинення вогню". Це "вихід України з чотирьох областей" і "відмова від НАТО". Ні він, ні його чинуші не відходять від цієї позиції та не відійдуть - цар не може давати слабину", - нагадав експерт.

"Наше головне завдання, як було, так і залишається незмінним - масштабувати виробництво зброї та нарощувати удари по російській енергетиці. Ще невідомо, як вони цю зиму переживуть", - додав Загородній.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

