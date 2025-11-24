Мирного плану США з 28 пунктів більше не існує - що сталось на переговорах

Про що йдеться у матеріалі:
- Переговори в Женеві пройшли конструктивно
- Початкової версії мирного плану США на 28 пунктів більше не існує
- План скорочено до 19 пунктів
Американський мирний план із 28 пунктів, який був запропонований українській стороні втратив свою актуальність. Частину пунктів було викреслено, а частину - змінено. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.
Він підкреслив, що зустріч у Женеві зі Сполученими Штатами була надзвичайно результативною, а за оцінкою Марка Рубіо — найефективнішою взаємодією з Україною з моменту приходу нової адміністрації. Українська сторона детально обговорила з американськими партнерами всі положення запропонованого документа.
"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина — змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - наголосив він.
Бевз також додав, що остаточні рішення щодо найскладніших пунктів ухвалюватимуть глави держав.
Скільки пунктів містить виправлена версія мирного плану
За даними видання Financial Times, в ході переговорів делегацій у Женеві, мирний план США було скорочено з 28 пунктів до 19, передає ТСН.
Чи погодиться Росія на мирний план - думка військового
Як писав Главред, Росія не прагне справжнього миру й не піде на підписання жодної мирної угоди. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.
Він наголосив, що зміст "мирного плану Трампа" досі залишається невідомим, але Україна разом із партнерами вже працює над тим, щоб будь-які можливі домовленості ґрунтувалися на принципах справедливості.
За його словами, європейські союзники докладатимуть максимальних зусиль, аби відстояти інтереси Києва, хоча нині відчутний тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між США та Україною.
Американський мирний план - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що дедлайн, який Дональд Трамп визначив Україні до четверга для ухвалення американської мирної пропозиції, не є жорстким і може змінюватися.
Водночас видання The Washington Post повідомляє, що президент США Дональд Трамп не брав участі в опрацюванні деталей 28-пунктового "мирного плану", який підготувала його адміністрація в межах спроб урегулювати розв’язану Росією війну проти України. За даними джерел, усередині американської адміністрації панує хаос.
Як зазначив міжнародний журналіст та розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, у початковій версії так званого "плану Трампа" було не 28, а 30 пунктів.
Інші новини:
- Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
- Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям
- "Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке
Про персону: Юрій Федоренко
Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.
9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред