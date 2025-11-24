Мирного плану США з 28 пунктів більше не існує - що сталось на переговорах

Під час зустрічі у Женеві, запропонований США план закінчення війни був суттєво скороченим, а деякі пункти в ньому зазнали правок, зазначили в ОП.

В Офісі президента розповіли про хід переговорів у Женеві / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Американський мирний план із 28 пунктів, який був запропонований українській стороні втратив свою актуальність. Частину пунктів було викреслено, а частину - змінено. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Він підкреслив, що зустріч у Женеві зі Сполученими Штатами була надзвичайно результативною, а за оцінкою Марка Рубіо — найефективнішою взаємодією з Україною з моменту приходу нової адміністрації. Українська сторона детально обговорила з американськими партнерами всі положення запропонованого документа.

"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина — змінена. жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", - наголосив він.

/ Фото: скріншот

Бевз також додав, що остаточні рішення щодо найскладніших пунктів ухвалюватимуть глави держав.

За даними видання Financial Times, в ході переговорів делегацій у Женеві, мирний план США було скорочено з 28 пунктів до 19, передає ТСН.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Росія не прагне справжнього миру й не піде на підписання жодної мирної угоди. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.

Він наголосив, що зміст "мирного плану Трампа" досі залишається невідомим, але Україна разом із партнерами вже працює над тим, щоб будь-які можливі домовленості ґрунтувалися на принципах справедливості.

За його словами, європейські союзники докладатимуть максимальних зусиль, аби відстояти інтереси Києва, хоча нині відчутний тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між США та Україною.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що дедлайн, який Дональд Трамп визначив Україні до четверга для ухвалення американської мирної пропозиції, не є жорстким і може змінюватися.

Водночас видання The Washington Post повідомляє, що президент США Дональд Трамп не брав участі в опрацюванні деталей 28-пунктового "мирного плану", який підготувала його адміністрація в межах спроб урегулювати розв’язану Росією війну проти України. За даними джерел, усередині американської адміністрації панує хаос.

Як зазначив міжнародний журналіст та розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, у початковій версії так званого "плану Трампа" було не 28, а 30 пунктів.

Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

