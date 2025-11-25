Україна погодилась на поступку в мирному плані США - деталі від Financial Times

За результатами переговорів української та американської делегації в Женеві Україна погодилась на обмеження чисельності армії до 800 тисяч військових.

Мирний план США - Україна погодилась на суттєву поступку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Андрій Єрмак/Telegram

У погодженій у Женеві оновленій версії американського плану завершення війни Росії проти України встановлено обмеження чисельності Збройних сил України до 800 тисяч військовослужбовців. Київ погодився на встановлення такого ліміту. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців, які побажали залишитися анонімними, пише ТСН.

У статті зазначається, що останній варіант плану завершення війни для України є менш вигідним для Росії, оскільки найскладніші питання передаються на особистий розгляд президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

За інформацією високопосадовців, наближених до керівництва держави, це стосується територіальних аспектів та американських гарантій безпеки.

"Київ погодився обмежити свою армію до 800 000 осіб", — додали неназвані українські чиновники на правах анонімності.

Як писав Главред, 28 запропонованих Трампом пунктів аж ніяк не можна назвати мирним планом. Насправді представлений документ є набором вимог про фактичну капітуляцію, яких від України домагається Росія — тепер уже разом зі своїм найвпливовішим союзником Дональдом Трампом. Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир взводу батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий.

Він наголосив, що Трамп, по суті, виступає на боці Путіна, а отже — проти України. Це неприємна, але необхідна для усвідомлення реальність.

"Ключове в цій капітуляції – наступне. Окрім того, що Росія отримує все, а ми не отримуємо нічого, вона ще й уникає будь-якої відповідальності, будь-якого покарання за агресію проти України, за всі військові злочини і завдану нею шкоду. Згідно з цими 28 пунктами, РФ повністю реабілітується та амністується, повертається до кола цивілізованих держав, із неї знімаються всі санкції. А якості винагороди вона ще й зберігає за собою всі українські території, які змогла захопити, та навіть більше", - наголосив він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна попередньо погодилася з мирною пропозицією, сформованою під час женевських консультацій за посередництва адміністрації Дональда Трампа. Як повідомив високопосадовець США у коментарі CBS News, сторони вже узгодили ключові пункти документа, і залишилося врегулювати лише технічні деталі.

Водночас у Кремлі заявляють, що не отримували оновленого 19-пунктного плану врегулювання. Прессекретар воєнного злочинця Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ініціатива Трампа може стати базою для потенційних переговорів щодо завершення війни.

У Женеві відбулися перемовини між делегаціями України, США та провідних європейських держав, під час яких погодили новий план із 19 пунктів. Однак найбільш чутливі політичні питання Вашингтон і Київ планують вирішувати вже в межах прямих переговорів між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, повідомляє The Telegraph.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

