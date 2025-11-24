План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

Делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами і доповіла президенту.

Зеленський розповів про результати переговорів в Женеві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

План закінчення війни скоротився

Перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним

РФ зацікавлена у зриві домовленостей

Після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що у порівнянні з початковою версією мирного плану, який складався з 28 пунктів, документ зазнав значного скорочення. За його словами, багато пропозицій української сторони було враховано.

"Ще є зараз над чим попрацювати всім разом - дуже непросто, - щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що весь день вчора були зустрічі. За його словами, це була непроста й надзвичайно детальна робота. Команда українських переговорників уже доповіла президенту про оновлений проєкт мирних кроків.

"Це дійсно правильний підхід - чутливі речі, сенситивні я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру - це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - заявив Зеленський.

РФ намагається зірвати перемовини

Президент зазначив, що Росія зацікавлена у зриві будь-яких домовленостей, що можуть наблизити завершення війни.

"Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію - позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що попри зовнішній тиск та спроби зірвати діалог, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами максимально конструктивно. Головним пріоритетом є захист українських інтересів, безпеки та життя громадян.

Який найгірший сценарій мирної угоди - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду вважає, що Росія не залишить Крим, Донбас та частину Запорізької і Херсонської областей за результами мирної угоди.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше. Буде демілітаризована зона - про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - зазначив він.

Клочок додав, що запропонований США варіант мирного плану не є компромісом, а фактично заморожує війну, що завдає шкоди Україні. За його словами, Україна може піти на таку угоду лише для того, щоб війна не тривала далі.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та його командою щодо американського плану завершення війни. За словами керівника української делегації Андрія Єрмака, остаточні рішення щодо мирних пропозицій ухвалюватимуть президенти.

Після перемовин Україна та США підготували оновлений рамковий документ із можливими шляхами завершення російсько-української війни. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над узгодженням пропозицій у найближчі дні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не прийме жодних умов, які передбачають визнання російської окупації, обмеження Збройних сил чи вето на зовнішньополітичний курс. Під час IV Парламентського саміту Кримської платформи він наголосив, що мирні домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету та гідності України.

Помічник Путіна у відповідь заявив, що Росія отримала один із варіантів мирного плану США й вважає частину його положень прийнятними, але переговорів про нього поки не було. Європейський варіант у Кремлі назвали неприйнятним і неконструктивним.

