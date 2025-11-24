Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

Руслана Заклінська
24 листопада 2025, 22:29
186
Делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами і доповіла президенту.
План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі
Зеленський розповів про результати переговорів в Женеві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

  • План закінчення війни скоротився
  • Перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним
  • РФ зацікавлена у зриві домовленостей

Після переговорів зі США у Женеві перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Чутливі пункти плану буде обговорено під час особистої зустрічі з президентом США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент зазначив, що у порівнянні з початковою версією мирного плану, який складався з 28 пунктів, документ зазнав значного скорочення. За його словами, багато пропозицій української сторони було враховано.

відео дня

"Ще є зараз над чим попрацювати всім разом - дуже непросто, - щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - наголосив Зеленський.

Глава держави розповів, що весь день вчора були зустрічі. За його словами, це була непроста й надзвичайно детальна робота. Команда українських переговорників уже доповіла президенту про оновлений проєкт мирних кроків.

"Це дійсно правильний підхід - чутливі речі, сенситивні я обговорю з президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру - це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - заявив Зеленський.

РФ намагається зірвати перемовини

Президент зазначив, що Росія зацікавлена у зриві будь-яких домовленостей, що можуть наблизити завершення війни.

"Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію - позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що попри зовнішній тиск та спроби зірвати діалог, Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами максимально конструктивно. Головним пріоритетом є захист українських інтересів, безпеки та життя громадян.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Який найгірший сценарій мирної угоди - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду вважає, що Росія не залишить Крим, Донбас та частину Запорізької і Херсонської областей за результами мирної угоди.

"Вони не віддадуть нам Бердянськ і Маріуполь - це нереально. Заморожування по лінії фронту може бути в Запорізькій області. Десь щось трошки відійдуть - можливо, з Харківщини чи Дніпропетровщини. Але не більше. Буде демілітаризована зона - про яку президент дуже не любить слухати, але до цього все йде. Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - зазначив він.

Клочок додав, що запропонований США варіант мирного плану не є компромісом, а фактично заморожує війну, що завдає шкоди Україні. За його словами, Україна може піти на таку угоду лише для того, щоб війна не тривала далі.

Переговори в Женеві - новини за темою

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та його командою щодо американського плану завершення війни. За словами керівника української делегації Андрія Єрмака, остаточні рішення щодо мирних пропозицій ухвалюватимуть президенти.

Після перемовин Україна та США підготували оновлений рамковий документ із можливими шляхами завершення російсько-української війни. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над узгодженням пропозицій у найближчі дні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не прийме жодних умов, які передбачають визнання російської окупації, обмеження Збройних сил чи вето на зовнішньополітичний курс. Під час IV Парламентського саміту Кримської платформи він наголосив, що мирні домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету та гідності України.

Помічник Путіна у відповідь заявив, що Росія отримала один із варіантів мирного плану США й вважає частину його положень прийнятними, але переговорів про нього поки не було. Європейський варіант у Кремлі назвали неприйнятним і неконструктивним.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

01:08Війна
БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

00:43Війна
РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

23:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Тиграм - загроза, Мавпам - депресія

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

"Я хочу піти": Наталія Могилевська розкрила правду про особисте життя

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новина

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

Останні новини

02:20

"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

01:45

Лише "крадуть" електроенергію: ніколи не залишайте ці 3 пристрої в розетці

01:08

Балістика та "Кинджали", Київ під атакою: у столиці пролунали гучні вибухи

00:43

БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

24 листопада, понеділок
23:50

РФ готує масований удар найближчим часом – Зеленський попередив українців

Снігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав датиСнігопади та похолодання накриють Україну: синоптик назвав дати
23:31

США "забули" залучити Україну до передавання мирного плану РФ: в ОП зробили заяву

23:21

Джамала вперше показала обличчя півторарічного сина

23:00

"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

22:55

Ворог вклинюється у тил: експерт розкрив, яка ділянка фронту опинилася під загрозою

Реклама
22:29

План закінчення війни суттєво змінився - Зеленський розкрив деталі

22:20

Відомий український співак зізнався, що його сім'я стала більшою

21:31

Чому досвідчені водії додають соду в антифриз: лайфхак з минулого, який працює

21:30

"Пробиває чергове дно": Світлана Лобода потрапила в гучний скандал через прапор

21:27

Відключення світла не вплинуть на суму в платіжках - українцям пояснили чому

21:06

В Україні готують здешевлення газу: Зеленський розповів, кому знизять вартість

20:45

"Україномовних завезли": зрадниця Гришаєва стала пропагандисткою

20:32

"На волосині": Кислиця розкрив, що саме стало "пусковим гачком" напруги в Женеві

20:10

Не тільки Роксолана: яка українка стала правителькою Османської імперії

20:07

Одна помилка і бактерії усюди: що не варто робити перед приготуванням їжі

19:42

Нові правила мобілізації: хто зі студентів втратитб право на відстрочку

Реклама
19:41

Масштабні вибухи в Одесі: Росія масовано атакує місто дронами, що відомо

19:34

Колись був величезною протопланетою – вчені розкрили, як утворився Місяць

19:27

Холоднеча та снігопади: в які регіони ввірветься зима

19:27

БЗВП: чому треба завершувати війну?Погляд

19:19

Як бюджетно прикрасити ялинку в 2026 році: топ-3 ідеї трендового декору

18:50

Що відбувається з Національним кешбеком і чому його "закривають" - відповідь Мінекономіки

18:45

Війна закінчиться лише за однієї умови - в Раді розповіли, що має зробити Росія

18:40

Шахтар може напряму потрапити в ЛЧ 2026/27: які умови та конкуренти

18:28

Зірка "Скаженого весілля" опинився в лікарні з травмою черепаВідео

18:17

Українці будуть без світла до 10 годин: нові графіки відключень на 25 листопада

18:16

Японський ресторан карає людей за недоїдені страви: у чому причина

17:54

Росіяни зменшили темпи просування: що насправді відбувається у Покровську

17:53

Шалений стрибок валюти і обвал гривні: новий курс НБУ на 25 листопада

17:52

"Добрий день" чи "Доброго дня": мовознавці пояснили, як правильно

17:50

У Путіна похвалили США і заявили, що європейський мирний план "не підходить" РФ

17:42

Трамп провів переговори з Сі Цзіньпіном - що говорили про Україну

17:29

Все змінила одна легенда: хто насправді зображений на купюрі 10 гривень

17:14

Відключення світла: експерт відповів, коли очікувати покращення ситуації

17:13

Мирного плану США з 28 пунктів більше не існує - що сталось на переговорах

17:12

Початок української вищої освіти: що насправді стояло за Могилянкою та першим університетом Києва

Реклама
16:53

Нові обличчя та повернення тріумфаторів: оголошено лонгліст Нацвідбору-2026Відео

16:36

"Ніхто не може порушити": Стефанчук назвав червоні лінії України у мирній угоді

16:23

Новорічна закуска "Мандаринки" з чотирьох інгредієнтів: рецепт простіше простого

16:20

Тепер ракети до України долітатимуть швидше - Росія вдалась до серйозних змін

16:14

Коли ставити та прикрашати ялинку: 12 магічних дат, що приносять удачу й достаток

16:03

"Вітя" повертається: стартували зйомки другого сезону original-серіалу Київстар ТБ про автослюсаря-психолога

15:59

Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців

15:44

Ердоган назвав ключову умову для реалізації мирного плану Трампа: що відомо

15:37

Гороскоп Таро на грудень 2025: Овнам - досягнення, Тельцям - заздрість, Близнюкам - новинаВідео

15:34

Штраф до 15 тисяч євро: чому в Німеччині заборонені яскраві парасольки в кафе

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти