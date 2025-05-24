Масована комбінована атака на Києв: в столиці знову лунають вибухи

Киян попередили про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності

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Масована комбінована атака на Київ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

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ППО працює по ворожих БпЛА та балістичних ракетах

ЗСУ попередили про загрозу балістичного удару з півночі

Вибухи у районі Києва було чути близько 23:38. Звуки були досить гучними.

Київський міський голова повідомив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони. Він закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.

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Раніше мер заявив:

"Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків" — Броварського, Вишгородського та Бориспільського районів. Це повідомлення було зроблене близько 00:05.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили фіксацію руху балістичних ракет."Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — йдеться у повідомленні.

У Києві зафіксували падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах, на місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Також у Оболонському районі зафіксовано падіння уламків ракети.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежі за двома адресами у Святошинському районі. Є четверо постраждалих. У всіх — гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Відомо, що у Солом’янському районі уламки російського БпЛА впали на житловий будинок, а у Дніпровському районі постраждали двоє людей. Медики вже працюють на місцях, — повідомив Кличко.

У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці - Кличко.

Зафіксоване паління уламків в Оболонському та Шевченківському районі столиці. Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці, заявив мер міста

Також, як повідомив Начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку. Внаслідок атаки є постраждалі.

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