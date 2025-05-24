Масована комбінована атака на Києв: в столиці знову лунають вибухи

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- ППО працює по ворожих БпЛА та балістичних ракетах
- ЗСУ попередили про загрозу балістичного удару з півночі
Вибухи у районі Києва було чути близько 23:38. Звуки були досить гучними.
Київський міський голова повідомив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони. Він закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Раніше мер заявив:
"Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків" — Броварського, Вишгородського та Бориспільського районів. Це повідомлення було зроблене близько 00:05.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили фіксацію руху балістичних ракет."Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — йдеться у повідомленні.
У Києві зафіксували падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах, на місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Також у Оболонському районі зафіксовано падіння уламків ракети.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежі за двома адресами у Святошинському районі. Є четверо постраждалих. У всіх — гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
Відомо, що у Солом’янському районі уламки російського БпЛА впали на житловий будинок, а у Дніпровському районі постраждали двоє людей. Медики вже працюють на місцях, — повідомив Кличко.
У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці - Кличко.
Зафіксоване паління уламків в Оболонському та Шевченківському районі столиці. Кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 8 людей. Двоє госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці, заявив мер міста
Також, як повідомив Начальник КМВА Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку. Внаслідок атаки є постраждалі.
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