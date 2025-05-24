Є в кожній машині: за що українських водіїв штрафують на 510 гривень

Неправильне розміщення пристрою може призвести до штрафу.

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За українських водіїв штрафують на 510 гривень / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Де не можна чіпляти відеореєстратор

Як правильно встановити відеореєстратор, щоб уникнути штрафу

Встановлення відеореєстратора в автомобілі - популярна практика серед українських водіїв, які прагнуть убезпечити себе в разі ДТП.

Як повідомляє NewsAuto, неправильне розміщення такого пристрою може не тільки створити загрозу безпеці, а й призвести до штрафу.

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Чому важливо правильно встановлювати відеореєстратор?

Згідно з Правилами дорожнього руху України, розміщення відеореєстратора в зоні склоочисників вважається порушенням. Це пояснюється тим, що пристрій може обмежити огляд водієві, що небезпечно в будь-яких дорожніх умовах. За подібне порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Небезпека нижньої частини лобового скла

Особливу тривогу викликає встановлення реєстратора в нижній частині лобового скла. Це не тільки впливає на видимість, а й може порушити роботу подушок безпеки. У разі аварії пристрій, закріплений у цій зоні, здатний заблокувати коректне спрацьовування подушок, збільшуючи ризик травм для водія і пасажирів.

Кабель - не менш важливий

Нерідко порушенням стає і провисаючий кабель живлення. Якщо дріт заважає огляду або вільному руху рук, це може бути розцінено як загроза безпеці. Фахівці радять прокладати кабель приховано - під обшивкою або вздовж стійок, щоб він не відволікав увагу і не заважав огляду.

Де можна розміщувати реєстратор?

Найбезпечніше і найзаконніше місце для встановлення - за дзеркалом заднього виду або поруч із ним. У цій зоні пристрій не заважає водієві, не перекриває огляд і не впливає на роботу важливих систем безпеки автомобіля.

Також варто правильно налаштувати кут камери - щоб вона охоплювала проїжджу частину і передню частину авто, але не відволікала від водіння.

Раніше повідомлялося про те, що чи можливий штраф за перетин стертої розмітки на дорозі. На деяких дорогах дорожня розмітка може повністю стертися.

Нагадаємо, раніше українських водіїв попередили про накладення штрафів. В Україні існують законодавчі обмеження щодо миття власного автотранспорту.

Нагадаємо, Главред писав, що українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, який створює їхній транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

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