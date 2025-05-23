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В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

Даяна Швець
23 травня 2025, 12:44оновлено 23 травня, 13:28
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Кожен блокпост складатиметься з шести поліцейських, чотирьох військовослужбовців ТЦК, одного працівника ВСП та одного працівника СБУ.
В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости
В Україні розпочинається нова фаза мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • На Полтавщині створюють мобільні блокпости за участю поліції, ТЦК, ВСП та СБУ
  • Київ є лідером у питаннях мобілізації, завдяки ресурсам районних адміністрацій

На Полтавщині ухвалено рішення щодо організації пересувних блокпостів, які з'являться у чотирьох районах області — Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському. Як повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на джерела в обласній адміністрації, на цих постах працюватимуть як співробітники поліції, так і військові.

На кожному з мобільних пунктів контролю чергуватимуть:

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  • шість представників Нацполіції;
  • четверо військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • представник Військової служби правопорядку;
  • співробітник СБУ.

Таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області. За словами джерел в ОВА, мета створення блокпостів — пошук військовослужбовців, які мають статус осіб, що самовільно залишили частину (СЗЧ).

В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости
Закон про мобілізацію / Колаж: Главред

Щодо Києва, то столична влада, за словами голови КМВА Тимура Ткаченка, тримає процес мобілізації під суворим контролем.

"Що стосується безпосередньо питання мобілізації, її покращення – то місто Київ завжди було одним з лідерів у питанні мобілізації, бо тут, в принципі, найбільше людей. І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіюємо ресурси районних адміністрацій і, відповідно до законодавства, всіх, хто має цим займатися. Тому тримаємо на контролі", — зазначив Ткаченко в інтервʼю ВВС.

Ткаченко вважає, що в столиці всі дії з мобілізації відбуваються виключно в межах чинного законодавства.

"Дивіться, будь-які заходи, що стосуються мобілізації, вони мають проводитись виключно в законному полі. І на всіх нарадах на цьому наголошується неодноразово, до цього процесу задіяні і правоохоронні органи, і Служба безпеки України", — заявив він.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації. Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.

Своєю чергою командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву. Він вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років.

Водночас експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня. Владислав Селезньов припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.

Більше новин про мобілізацію:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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