В Україні посилили нові заходи мобілізації: де вводяться пересувні блокпости

Коротко:
- На Полтавщині створюють мобільні блокпости за участю поліції, ТЦК, ВСП та СБУ
- Київ є лідером у питаннях мобілізації, завдяки ресурсам районних адміністрацій
На Полтавщині ухвалено рішення щодо організації пересувних блокпостів, які з'являться у чотирьох районах області — Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському. Як повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на джерела в обласній адміністрації, на цих постах працюватимуть як співробітники поліції, так і військові.
На кожному з мобільних пунктів контролю чергуватимуть:
- шість представників Нацполіції;
- четверо військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- представник Військової служби правопорядку;
- співробітник СБУ.
Таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавської області. За словами джерел в ОВА, мета створення блокпостів — пошук військовослужбовців, які мають статус осіб, що самовільно залишили частину (СЗЧ).
Щодо Києва, то столична влада, за словами голови КМВА Тимура Ткаченка, тримає процес мобілізації під суворим контролем.
"Що стосується безпосередньо питання мобілізації, її покращення – то місто Київ завжди було одним з лідерів у питанні мобілізації, бо тут, в принципі, найбільше людей. І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіюємо ресурси районних адміністрацій і, відповідно до законодавства, всіх, хто має цим займатися. Тому тримаємо на контролі", — зазначив Ткаченко в інтервʼю ВВС.
Ткаченко вважає, що в столиці всі дії з мобілізації відбуваються виключно в межах чинного законодавства.
"Дивіться, будь-які заходи, що стосуються мобілізації, вони мають проводитись виключно в законному полі. І на всіх нарадах на цьому наголошується неодноразово, до цього процесу задіяні і правоохоронні органи, і Служба безпеки України", — заявив він.
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації. Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.
Своєю чергою командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву. Він вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років.
Водночас експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня. Владислав Селезньов припустив, якими можуть бути темпи мобілізації в другій половині весни.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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