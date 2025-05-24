Ворог відновив штурмові дії на важливому напрямку: що доповіли в ЗСУ

Окупанти атакують українських захисників рекордною кількістю дронів.

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Ворог активізувався на новій ділянці на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: 10 ОГШБр, Міноборони РФ

Що сказав Волошин:

Ворог щодня наносить сотні ударів по українських оборонцях

На Запорізькому напрямку противник хоче захопити два міста

Окупанти знищують "в нуль" населені пункти, які хочуть захопити

Окупаційні війська країни-агресорки Росії відновили штурмові дії на Гуляйпільському напрямку, що у Запорізькій області. Про це у коментарі "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, за попередню добу на фронті зафіксовано рекордне використання дронів камікадзе, лише на Запорізькому напрямку - 485 ударів. Також відчутно збільшилась кількість артилерійських обстрілів.

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"На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку у РФ мета захопити прифронтові міста - Оріхів та Гуляйполе. Загрожувати Комишувасі й тримати під контролем логістичний шлях, який веде від Запоріжжя і на схід, бо це досить важлива для Сил оборони транспортна артерія", - пояснив військовослужбовець.

Оріхів / Інфографіка: Главред

Волошин додав, що противник також наносить багато ударів некерованими авіаційними ракетами, щоб фактично стерти з лиця землі Гуляйполе та кілька населених пунктів на цьому напрямку.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії нещодавно атакували Оріхівський напрямок великою колоною техніки. Але реалізувати задумане ворогу не вдалося, бо ЗСУ розгромили його.

Раніше також окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки для штурмових дій на Запорізькому напрямку. Цією силою ворог намагався просунутися на ділянці поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків, але ЗСУ стали на заваді противнику.

Напередодні стало відомо, що в планах російської армії - здійснити удар, основною метою якого стане відволікання українських сил. Ймовірно, його окупанти спробують реалізувати саме на Запорізькому напрямку.

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