Масована атака на Київ: є руйнування та постраждалі

Про головне:
- Кличко: ППО працює, але є займання і руйнування
- Повітряні сили попередили про загрозу з півночі
- Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки удару
У ніч на суботу Київ і передмістя вкотре опинилися під потужною повітряною атакою. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, над містом безперервно працює система протиповітряної оборони.
Унаслідок падіння уламків зафіксовано займання та руйнування в кількох районах міста:
- у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі;
- у Святошинському — горіло нежитлове приміщення;
- уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів.
- зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі;
- а також - на житловий будинок на Оболоні
Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.
Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях ураження. Влада закликає громадян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичних ракет:
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" – йдеться в офіційному повідомленні.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про осередки пожеж у Святошинському районі за двома адресами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також, за його словами, в Дніпровському районі загорілися перший та останній поверхи багатоповерхівки. Внаслідок атаки є постраждалі.
Удари РФ по Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що 23 травня близько 22:00 у Києві пролунали вибухи. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакує столицю безпілотниками.
Крім того, вранці 23 травня російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Також відомо про двох постаждалих.
Нагадаємо, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.
Читайте також:
- Росіяни вдарили ракетами по Одесі: над містом здіймається дим
- В Києві гримлять вибухи, ППО відбивають ворожу атаку - деталі
- Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини: є постраждалі
Хто такий Віталій Кличко?
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред