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Масована атака на Київ: є руйнування та постраждалі

Руслан Іваненко
24 травня 2025, 01:04оновлено 24 травня, 04:15
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Киян попередили про комбіновану атаку дронами та ракетами та закликали до обережності.
Атака
Масована комбінована атака на Київ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Про головне:

  • Кличко: ППО працює, але є займання і руйнування
  • Повітряні сили попередили про загрозу з півночі
  • Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки удару

У ніч на суботу Київ і передмістя вкотре опинилися під потужною повітряною атакою. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, над містом безперервно працює система протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків зафіксовано займання та руйнування в кількох районах міста:

відео дня
  • у Солом’янському районі спалахнула пожежа в житловій квартирі;
  • у Святошинському — горіло нежитлове приміщення;
  • уламки також впали на території Дніпровського, Оболонського та Шевченківського районів.
  • зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі;
  • а також - на житловий будинок на Оболоні

Станом на ранок відомо про вісьмох постраждалих. Двоє з них госпіталізовані з Дніпровського району, ще шестеро отримали допомогу на місці у Святошинському районі.

Рятувальники та екстрені служби працюють на місцях ураження. Влада закликає громадян не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичних ракет:

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" – йдеться в офіційному повідомленні.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про осередки пожеж у Святошинському районі за двома адресами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Також, за його словами, в Дніпровському районі загорілися перший та останній поверхи багатоповерхівки. Внаслідок атаки є постраждалі.

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що 23 травня близько 22:00 у Києві пролунали вибухи. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакує столицю безпілотниками.

Крім того, вранці 23 травня російські окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Унаслідок удару в передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок. Також відомо про двох постаждалих.

Нагадаємо, у ніч на 21 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через атаку ворожих дронів. У Києві працювали сили ППО. У районі міста Суми було чути вибух.

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Хто такий Віталій Кличко?

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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