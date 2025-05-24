Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини: є постраждалі

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- Обстріл Білопільської громади поранив 76-річного чоловіка
- Сталася пожежа, пошкоджено понад 10 будинків
Внаслідок чергового ворожого обстрілу поранення отримав 76-річний житель Білопілля. Як повідомляє Сумська ОВА, чоловік перебував на власному подвір’ї, коли російські війська відкрили вогонь.
"Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні", — йдеться в повідомленні.відео дня
Унаслідок ранкового обстрілу з РСЗВ у громаді спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.
"На щастя, у момент влучання мешканців в оселі не було", — зазначають джерела.За останні 24 години близько десяти будинків у Білопільській громаді зазнали серйозних пошкоджень або повного знищення.
З початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває активна евакуація населення. Наразі в Білопільській громаді залишається близько 3000 осіб, у Ворожбянській — менш як 800.
"Учора виїхали троє", — уточнили в місцевій адміністрації.
Влада вкотре закликає мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією.
Ситуація на Сумщині - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області.
Нагадаємо що, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.
Раніше також повідомлялося, що ЗСУ стримують противника, який має наміри зайти на територію Сумської області, щоб заблокувати український плацдарм на території РФ.
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Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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