Ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини: є постраждалі

Влада продовжує евакуацію населення з прикордонних громад через загрозу нових обстрілів.

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Ворог вдарив по Білопіллю / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/Sumy_news_ODA

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Обстріл Білопільської громади поранив 76-річного чоловіка

Сталася пожежа, пошкоджено понад 10 будинків

Внаслідок чергового ворожого обстрілу поранення отримав 76-річний житель Білопілля. Як повідомляє Сумська ОВА, чоловік перебував на власному подвір’ї, коли російські війська відкрили вогонь.

"Медики вже прооперували його, зараз чоловік перебуває у лікарні", — йдеться в повідомленні. відео дня

Унаслідок ранкового обстрілу з РСЗВ у громаді спалахнула пожежа в одному з приватних будинків.

"На щастя, у момент влучання мешканців в оселі не було", — зазначають джерела.За останні 24 години близько десяти будинків у Білопільській громаді зазнали серйозних пошкоджень або повного знищення.

З початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває активна евакуація населення. Наразі в Білопільській громаді залишається близько 3000 осіб, у Ворожбянській — менш як 800.

"Учора виїхали троє", — уточнили в місцевій адміністрації.

Влада вкотре закликає мешканців прикордонних територій не зволікати з евакуацією.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ДПСУ, російські окупаційні війська хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області.

Нагадаємо що, вранці в суботу, 17 травня, РФ вдарила по рейсовому автобусу на Сумщині. Автобус рухався з Білопілля у Суми. Внаслідок удару загинули дев’ятеро людей.

Раніше також повідомлялося, що ЗСУ стримують противника, який має наміри зайти на територію Сумської області, щоб заблокувати український плацдарм на території РФ.

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