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"Призведе до катастрофи": Світан сказав, чому Україні не потрібне перемир'я

Анна Ярославська
24 травня 2025, 03:32
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Припинення вогню неминуче супроводжуватиметься підписанням якихось документів, які будуть практично ідентичні капітуляції України.
'Призведе до катастрофи': Світан сказав, чому Україні не потрібне перемир'я
Для нас небезпечні будь-які варіанти, що передбачають зупинку бойових дій, вважає Світан / Колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Україні не можна зупиняти бойові дії
  • Що робитиме Росія під час 30-денного перемир'я
  • Які території Україна може втратити

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан спрогнозував розвиток подій, якщо Україна та Росія домовляться про перемир'я на 30 днів. За його словами, у цьому випадку є ризик того, що Україна назавжди втратить окуповані території.

За його словами, припинення вогню неминуче супроводжуватиметься підписанням якихось документів, які будуть практично ідентичні капітуляції України, тому що будь-який документ росіяни протягнуть через Радбез ООН. Цей документ зобов'яже Київ назавжди відмовитися від спроб повернути свої території військовим шляхом.

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"Якщо Трампу вдасться дотиснути Росію та Україну, і встановиться перемир'я, то ми назавжди втратимо окуповані території. Назавжди (...) По суті, це означатиме, що ми віддамо свої території Росії", - сказав Світан у коментарі Главреду.

Якщо ж російський диктатор Володимир Путін зіграє у свою гру і зупинить бойові дії на 30 днів, то за цей час він підтягне до лінії бойового зіткнення ті війська, які вже зараз зібрані в Росії та доукомплектовуються, а розташовані на армійській глибині - 50-100 км.

"Так от, якщо Росія тихою водою, без ударів із повітря, підтягне всю цю масу техніки, боєприпасів і людей на лінію бойового зіткнення, то потім ми відходитимемо серйозно, і тоді лівий берег можемо втратити, принаймні, Луганську, Донецьку області та лівобережжя Запоріжжя", - вважає Світан.

Військовий експерт додав: для того, щоб вивести війська на лінію бойового зіткнення, Росії потрібні тиждень-два, не більше.

"Ось виведе вона війська, потім розіпне якогось донецького хлопчика або підірве автобус (Росія це легко може зробити) - і все, понеслася. Це небезпечно для нас. Для нас небезпечні будь-які варіанти, які передбачають зупинку бойових дій. Будь-який із них призведе до катастрофи", - вважає Світан.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною немає. Процес перебуває на початковій стадії. За його словами, зараз планується обмін проектами документів між Києвом і Москвою. Кожна сторона готуватиме свої варіанти, після чого мають розпочатися складні переговори з узгодження єдиного тексту.

Кремль обрав шлях затягування часу і використовує для цього мирні переговори, які можуть тривати роками. Таким чином, розмова президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна мало що змінить, вважає політичний експерт Максим Розумний.

Financial Times пише, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули. За даними видання, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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